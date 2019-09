Udenrigsminister Mike Pompeo skal fremlægge Ukraine-dokumenter inden 4. oktober, lyder det fra demokrater.

Et udvalg under Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal, har stævnet USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, for at få ham til at udlevere dokumenter vedrørende kontakt til den ukrainske regering.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en pressemeddelelse fra tre demokratiske udvalgsledere.

Demokraterne kræver, at Pompeo fremlægger Trumps Ukraine-dokumenter inden den 4. oktober - altså om en uge.

- Udvalgene undersøger, i hvilket omfang præsidenten kompromitterede den nationale sikkerhed ved at presse Ukraine til at blande sig i vores valg i 2020, siger de tre udvalgsledere i meddelelsen.

De leder henholdsvis udenrigsudvalget, efterretningsudvalget og kontroludvalget i Repræsentanternes Hus.

Stævningen kommer i forbindelse med den rigsretsproces, hvor det undersøges, om der er grundlag for at sende Trump for en rigsret.

Demokraterne beskylder Trump for at have tilbageholdt militær bistand til Ukraine for at presse præsident Zelenskij til at undersøge Joe Biden inden næste års præsidentvalg i USA.

Den tidligere vicepræsident Biden forsøger at blive Demokraternes kandidat ved præsidentvalget.

Samtidig opfordrer udvalgslederne til, at flere centrale personer vidner i forbindelse med rigsretsprocessen.

Det gælder blandt andet for den tidligere amerikanske ambassadør i Ukraine, Marie Yovanovitch.

Derudover ønsker man også vidneforklaringer fra den amerikanske EU-ambassadør, Gordon Sondland, og Kurt Volker, som er særlig udsending til Ukraine.

Kurt Volker skal dog fredag være trådt tilbage fra sin position. Det skriver CNN kort efter offentliggørelsen om vidneindkaldelsen på baggrund af tre anonyme kilder med kendskab til sagen.

Volkers navn optræder blandt andet i det telefonopkald mellem præsident Zelenskij og Donald Trump, som er i centrum af sagen.

Selv har udenrigsministeren nægtet at dele dokumenter og oplysninger om kontakter til ukrainske embedsfolk.

De demokratiske kongresmedlemmer advarer ifølge nyhedsbureauet dpa om, at de vil ty til "bindende foranstaltninger", hvis de fortsat oplever mangel på samarbejdsvilje.

Begge Kongressens kamre deltager i en rigsretssag, som fortsat er et godt stykke væk.

I tilfælde af en sag vil en domfældelse kræve to tredjedeles flertal i Senatet, hvor Republikanerne har flertal.

/ritzau/