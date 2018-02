Politikere fra Demokraterne frygter, at offentliggørelse af omdiskuteret dokument kan få katastrofale følger.

Washington. Et nyligt offentliggjort notat skaber ramaskrig blandt Demokraterne i den amerikanske forbundshovedstad, Washington.

Demokratiske politikere i Kongressen frygter, at notatet kan friste præsident Donald Trump til at fyre sin vicejustitsminister, Rod Rosenstein, eller den særlige anklager Robert Mueller.

Mueller står i spidsen for en undersøgelse af Trump-kampagnens forbindelse til Rusland.

Notatet er forfattet af republikanske politikere, der mener, at forbundspolitiet FBI har forsøgt at få Trump ned med nakken.

Det fire sider lange dokument beskriver en række fejl, som Republikanerne mener, der er blevet begået i Rusland-undersøgelsen.

Men notatet er mangelfuldt, lyder det fra Demokraterne i Kongressen. Partiet har derfor skrevet et brev direkte til præsidenten.

- At fyre Rod Rosenstein, ledere i justitsministeriet eller Robert Mueller vil kunne føre til en forfatningsmæssig krise, advarer Demokraterne.

Trump er fredag blevet spurgt, om han fortsat har tillid til Rosenstein.

- Den må I selv regne ud, lød svaret ifølge Reuters.

Også James Comey, der var chef for FBI, da Rusland-undersøgelsen blev igangsat, er meget kritisk over for notatet.

Han skriver på Twitter, at notatet er "uærligt og vildledende", og at det har "ødelagt tilliden til efterretningstjenesterne".

Centralt i hele miseren er en række hemmelige godkendelser af overvågning af en person i Trumps kampagne.

Republikanerne skriver i notatet, at tilladelserne til overvågningen primært blev givet på baggrund af informationer i en omstridt rapport. Rapporten handlede om Trumps forbindelser til Rusland og var blevet udfærdiget af en tidligere britisk efterretningsagent. Demokraterne betalte for, at rapporten blev lavet.

I notatet bliver det nævnt, at manden bag rapporten skulle have været "desperat efter, at Donald Trump ikke blev valgt".

Det beviser, mener nogle republikanere, at FBI bevidst bekæmpede Trump.

