Efter at Gordon Sondland fik besked på at blive væk fra en høring i Kongressen tirsdag, er han blevet stævnet.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus har stævnet USA's ambassadør i EU, Gordon Sondland. Det sker, efter at præsident Donald Trumps administration blokerede Sondland for at vidne for Kongressen tirsdag.

Det rapporterer CNN.

Formanden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, demokraten Adam Schiff, kalder udenrigsministeriets opfordring til Sondland om at blive væk fra en høring i Kongressen for "et stærkt bevis" for forsøg på at hindre en rigsretsproces mod Trump.

- Manglen på dette vidne anser vi for endnu et stærkt bevis for hindring af Kongressens forfatningsmæssige funktioner, siger Adam Schiff til journalister ifølge CNN.

Han tilføjer, at ambassadøren har givet udtryk for, at han har sms'er og e-mails, der er blevet indleveret til udenrigsministeriet, men som ministeriet tilbageholder for Kongressen.

Imens kalder formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, Trump-administrationens instruks til Sondland for "magtmisbrug".

I en pressemeddelelse tidligere tirsdag oplyste Gordon Sondlands advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters, at EU-ambassadøren er skuffet over instruksen fra udenrigsministeriet om at blive væk fra høringen.

Det amerikanske udenrigsministerium bad tirsdag topdiplomaten Gordon Sondland om at blive væk fra en høring i Kongressen.

Høringen relaterer sig til Demokraternes forsøg på at rejse en rigsretssag mod Donald Trump.

Sondland er et af flere medlemmer i det amerikanske regeringsapparat, der er indkaldt til at afgive forklaring om forløbet omkring Donald Trumps samtale med den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, den 25. juli i år.

Et notat over samtalen har vist, at Trump otte gange forsøgte at få Zelenskij til at undersøge en sag, der involverer Hunter Biden. Han er søn af Joe Biden - en af Demokraternes mulige modkandidater til Donald Trump ved næste års præsidentvalg.

En whistleblower har anmeldt samtalen som misbrug af præsidentens magt.

På baggrund af den klage har Demokraterne i Repræsentanternes Hus indledt høringer og undersøgelser med henblik på at åbne en rigsretssag mod Donald Trump.

Ifølge whistleblowerens klage har Gordon Sondland sammen med USA's tidligere udsending til Ukraine Kurt Volker hjulpet den ukrainske regering med, hvordan de kunne opfylde Trumps ønsker.

Stævningen mod Gordon Sondland kræver, at Sondland skal udlevere dokumenter i sagen senest den 14. oktober og afgive forklaring i sagen den 16. oktober.

