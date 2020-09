»Fake news.«

Sådan lyder Donald Trumps reaktion på en opsigtsvækkende artikel i New York Times, der kan blive en bombe i valgkampen. Demokraterne ser helt anderledes på sagen – og går nu direkte efter præsidentens strube.

Den hæderkronede – og meget Trump-kritiske – avis hævder at være kommet i besiddelse af Donald Trumps meget omtalte skatteoplysninger for mere end to årtier.

New York Times skriver i artiklen, at præsidenten praktisk talt ingen indkomstskat har betalt i 10 af de seneste 15 år – til trods for, at Trump ifølge avisen frem til 2018 har modtaget over 2,7 milliarder kroner fra sit reality tv-program og andre aftaler.

Ifølge avisen betalte Trump beskedne 750 dollar i føderal indkomstskat i 2016 og 2017.

Det får nu Trumps politiske modstandere til at lugte blod.

'Denne kæmpe afsløring bekræfter noget af det, vi har frygtet mest. Donald Trump har brugt hele sit liv på at misbruge skattesystemet ved at lyve, fuske og stjæle i et omfang, som man næsten ikke kan forestille sig,' skriver demokraten Bill Pascrell – som i årevis har kæmpet for at få offentliggjort Trumps skattepapirer – på Twitter.

Men Pascrell stopper slet ikke der.

As the leader of Congress’s fight to obtain the trump tax returns since Feb 2017, this blockbuster report confirms some of our worst fears. Donald trump has spent his entire life abusing the tax system to lie, cheat, and steal on a scale that is almost unimaginable. https://t.co/ni7LpiGplR — Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) September 27, 2020

'Trump er den mest korrupte præsident i vores historie. Jeg vil ikke opgive min kamp for at bevise, at vi har en sag, og vil fortsætte med at støtte vores kamp for gennemsigtighed. Det er ikke politisk motiveret. Ingen borger er hævet over loven,' skriver Bill Pascrell i et nyt tweet.

I et tredje tweet kalder han Trump en 'kriminel', som 'stjæler med arme og ben fra amerikanerne' og dermed 'truer hele landet'.

Donald Trumps modstander ved præsidentvalget den 3. november – demokraten Joe Biden – har ikke selv kommenteret New York Times' historie på Twitter, men også han forsøger at stikke kniven ind i såret.

Biden har delt et tweet fra sin kampagnes konto, hvor Trumps skattebidrag sammenlignes med almindelige amerikaneres.

Teachers paid $7,239

Firefighters paid $5,283

Nurses paid $10,216



Donald Trump paid $750 pic.twitter.com/5YE1cbYsBN — Team Joe (Text JOE to 30330) (@TeamJoe) September 28, 2020

Ifølge demokraternes tal har eksempelvis lærere typisk betalt næsten 10 gange så meget i indkomstskat som præsidenten.

Også Trumps ærkerival går til angreb:

»Det er tegn på præsident Trumps foragt for USA's arbejdende familier,« skriver Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, i en udtalelse.

Hun og Trump har bekriget hinanden politisk i årevis – og Pelosi har blandt andet gjort sig bemærket ved at rive en kopi af Trumps vigtige State of the Union-tale i stykker for snurrende tv-kameraer.

Ifølge Donald Trump er der imidlertid ikke noget at komme efter.

»Jeg har betalt en masse, og jeg har betalt en masse i skat på statsligt plan,« sagde Trump på en pressekonference natten til mandag dansk tid.

Han forklarede, som han også har gjort tidligere, at hans skatteoplysninger er 'meget komplekse', og at han ikke kan offentliggøre dem lige nu, fordi de angiveligt er under revision i skattevæsenet.

Efter at have besvaret enkelte spørgsmål om skat samt et par spørgsmål om andre emner, forlod Trump pressemødet, mens de mange journalister, der ikke fik ordet, råbte deres spørgsmål om skattesagen efter ham.

Trump har længe afvist at fremlægge sine skatteoplysninger

Der har i årtier været tradition for, at amerikanske præsidentkandidater lægger deres selvangivelser åbent frem for offentligheden. Men det er ikke et krav.