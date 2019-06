Præsident Donald Trump kritiseres af politiske modstandere for at føre toldkrig mod USA's allierede.

Flere topdemokrater kritiserer USA's præsident, Donald Trump, for at bruge en taktik, hvor han truer allierede med øget told for at opnå politiske resultater.

- Det, verden er træt af, og det, jeg er træt af, er en præsident, som konstant går i krig, verbal krig, mod vores allierede, siger senator Bernie Sanders til CNN.

Bemærkningen kommer, to dage efter at USA og Mexico er nået til enighed om en aftale, der skal dæmme op for migrationen til USA.

Mens forhandlingerne stod på, truede Trump med at indføre en told på fem procent på alle mexicanske varer. Tolden skulle gradvist stige til 25 procent i oktober, hvis ikke Mexico fik bremset migrantstrømmen, lød det.

Men toldtruslen blev afblæst, da parterne lørdag underskrev en aftale, hvor Mexico blandt andet forpligter sig til at styrke den sydlige grænse mod Guatemala.

- Vi har brug for et ordentligt forhold til Mexico, lyder det videre fra Bernie Sanders, som er blandt kandidaterne til posten som Demokraternes præsidentkandidat ved valget i 2020.

Trump og hans republikanske støtter har fejret aftalen som et stort gennembrud, mens strategien med at bruge toldtrusler kritiseres i skarpe vendinger af Demokraterne.

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har udsendt en meddelelse, hvor hun siger, at Trump har "undermineret USA's overlegne lederrolle i verden."

- Trusler og temperamentsfulde raserianfald er ikke en måde at forhandle udenrigspolitik på, siger hun.

/ritzau/AFP