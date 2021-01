Processen med at stille præsident Donald Trump for en rigsret vil begynde mandag. Det skriver kongresmedlem Ted Lieu på Twitter.

Her vil demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus indføre de formelle anklager mod Trump.

180 repræsentanter har skrevet under på forslaget, skriver den californiske demokrat.

Ted Lieu er en af de tre, der har udarbejdet rigsretsforslaget. Trump bliver i forslaget beskyldt for at misbruge sin magt og opildne til oprør, efter at hans tilhængere trængte ind i kongresbygningen onsdag.

Det skete, mens kongresmedlemmerne var i gang med at godkende Joe Bidens valgsejr.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, har også truet med at stille Donald Trump for en rigsretssag, medmindre han trækker sig som præsident med det samme.

Trump blev også stillet for en rigsret i vinteren 2020.

Selv om rigsretsprocessen startes op igen, er det langt fra sikkert, at Trump bliver væltet, inden han træder af 20. januar, hvor Biden overtager.

Processen kan tage lang tid, og det kræver et to tredjedels flertal i Senatet at vælte præsidenten.

/ritzau/Reuters