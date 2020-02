Fronterne var trukket skarpt op, da de to sider fremlagde deres afsluttende bemærkninger i rigsretssagen.

Demokratiske anklagere og republikanske forsvarere har afsluttet deres endelige procedurer i rigsretssagen mod USA's præsident, Donald Trump, i Senatet mandag.

Det skete med opfordringer til henholdsvis at dømme og frifinde ham.

- Man kan ikke stole på, at denne præsident vil gøre det rigtige. Han har ikke forandret sig og han vil ikke forandre sig, og I ved det, siger demokraten Adam Schiff, der har fungeret som anklager under rigsretssagen.

Han mener, at Trump vil forsøge at få udenlandsk indblanding i det præsidentvalg, der skal finde sted 3. november.

- En præsident, der ikke holdes til ansvar, er en fare for det bankende hjerte i vort demokrati, lyder det fra demokraten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Historien vil ikke være venligt stemt over for Donald Trump, siger Schiff og opfordrer senatorerne til at have "modet til at gå imod ham".

Der er intet, der tyder på, at Senatet vil følge hans opfordring, når de 100 senatorer efter planen stemmer om spørgsmålet på onsdag klokken 22 dansk tid.

Der skal to tredjedeles flertal til at kende Trump skyldig og dermed afsætte ham. Trumps republikanske partifæller sidder på 53 af de 100 pladser. Ingen af dem har vist tegn på at ville stemme imod præsidenten.

- Præsidenten har ikke gjort noget galt, siger Trumps advokat Pat Cipollone i sine afsluttende bemærkninger i sagen.

Han tilføjer, at Senatet bør lade de amerikanske vælgere være dem, der fælder dom i sagen.

- Vi mener, at de skal vælge præsidenten, siger Cipollone og tilføjer, at Trump "er ivrig efter at stille sig op foran det amerikanske folk ved det kommende valg".

De to anklagepunkter mod Trump handler om magtmisbrug og forsøg på at forhindre Kongressens arbejde.

En anden af Trumps forsvarere, Jay Sekulow, mener, at ingen af de to anklagepunkter er tilstrækkeligt grundlag for en rigsretssag.

- En rigsretssag er et ekstraordinært retligt tiltag, et værktøj der kun skal bruges i sjældne tilfælde af grov forbrydelse, siger han og kritiserer demokraterne for at have udvandet dette værktøj.

Hver side havde mandag to timer til at opsummere og fremføre sine afsluttende indlæg.

/ritzau/AFP