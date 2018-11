For to år siden kom Trumps sejr bag på mange. Intet er sikkert ved valget tirsdag, før alle stemmer er talt.

Der er tegn i meningsmålingerne på, at Demokraterne kan få medvind, når amerikanerne tirsdag skal vælge nye medlemmer til Kongressen.

Partiet - hvis partifarve er blå i modsætning til Republikanernes røde farve - håber på en "blå bølge", der vil skylle hen over USA.

Det tegner ikke til at blive nogen tsunami, men med en mindre bølge kan det godt blive, mener iagttagere.

Det kan formentlig hjælpe Demokraterne til at genvinde flertallet i i hvert fald ét af Kongressens to kamre, nemlig Repræsentanternes Hus.

Men for to år siden kom valget af Donald Trump som præsident bag på de fleste analytikere og de institutter, der står bag meningsmålinger.

Så intet er sikkert, før alle stemmer er talt op.

- Jeg tror ikke, at der er en eneste demokrat i dette land, der ikke inderst inde stadig har lidt angst fra 2016, siger Stephanie Schriock, forkvinde for Emily's List, en af valgets mange støtteorganisationer.

Emily's List har brugt et rekordhøjt beløb svarende til omkring 370 millioner kroner på at støtte kvindelige kandidater hos Demokraterne.

- Alt har betydning og alt er på spil, siger Schriock.

Ved valget er samtlige 435 pladser i Repræsentanternes Hus på valg. Det samme er 35 af de 100 pladser i Kongressens andet kammer, Senatet, samt 40 guvernørposter rundt om i landet.

Ikke mindst er magtbalancen på spil.

Hvis Demokraterne vinder flertal i Repræsentanternes Hus, som de fleste iagttagere forventer, kan de spæne ben for store dele af Trumps dagsorden i de kommende to år.

Derudover kan de få magt til at undersøge Trumps mange personlige og professionelle fejltrin.

Demokraterne håber, at partiet kan få valgt et rekordhøjt antal kvinder ind i Kongressen. Og allerede inden valget er begyndt, har partiet skrevet historie med antallet af LGBT-personer og muslimer, der er opstillet.

Begge partier føler, at alt er på spil. I den seneste uge har Trump rejst landet tyndt for at bakke op om Republikanernes kandidater, og på Demokraternes side har blandt andre tidligere præsident Barack Obama været på banen.

USA's splittede politiske landskab forventes at skabe rekordhøj valgdeltagelse flere steder. Men på selve valgdagen er det endnu umuligt at vide, hvilken fløj der vil møde mest talstærkt op - som valget af Trump i 2016 også viste.

Begge sider menes at have brugt over fem milliarder dollar på at føre valgkamp, viser en opgørelse Center for Responsive Politics.

Det store beløb er rekord for et midtvejsvalg.

/ritzau/AP