Republikanere holder onsdag møde om Marjorie Taylor Greene, som Demokraterne vil fratage udvalgsposter.

De republikanske politikere i USA's kongres er onsdag kommet under stigende pres for at tage stilling i sagen om en kontroversiel kollega, den nyvalgte Marjorie Taylor Greene.

Repræsentanternes Hus vil torsdag stemme om en resolution om at fratage Greene de udvalgsposter, hun har fået.

- Det er tydeligt, at der ikke er et alternativ, siger den demokratiske flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Steny Hoyer, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han havde forinden talt med mindretalslederen i kammeret, republikaneren Kevin McCarthy, om en mulig løsning på sagen.

Greene er blevet et symbol på den yderste højrefløj i Det Republikanske Parti, der har fået næring under præsident Donald Trump.

Hun har gjort opmærksom på sig selv ved blandt andet at fastholde, at Trump vandt valget i november, at nogle af de værste skoleskyderier i USA's historie var iscenesatte, og at USA's regering stod bag 11. september.

Greene støtter bevægelsen QAnon og mange af dens konspirationer, og hun har "liket" opslag på sociale medier, der opfordrede til vold mod demokratiske politikere.

Formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, siger onsdag aften dansk tid, at McCarthy har "gjort det klart", at han ikke vil give Greene en reprimande for hendes omstridte udtalelser.

Som resultat af McCarthys "kujonagtige afvisning af at tage sig af Greene", stemmer Repræsentanternes Hus torsdag om at fjerne hende fra udvalgene, siger Pelosi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De 211 republikanske medlemmer af kammeret holder onsdag møde for at drøfte striden.

Hvis de vælger at komme Demokraterne i forkøbet og fjerne Greene fra udvalgsposterne, sender de et tydeligt signal om, hvilken vej partiet vælger at gå.

Det samme er tilfældet, hvis de vælger en form for straf mod den moderate Liz Cheney. Hun var den højst rangerende af de 10 republikanere i Repræsentanternes Hus, der stemte for at stille Trump for en rigsret. Den indledes i øvrigt på tirsdag.

Disciplinering af enten Greene eller Cheney vil give et fingerpeg om partiets kurs fremover, skriver Reuters.

Marjorie Taylor Greene har fået kraftig kritik fra såvel Demokraterne som nogle af sine egne partifæller.

Republikanernes magtfulde senator Mitch McConnell har sagt, at Greenes støtte til "gakkede løgne og konspirationsteorier" udgør en "kræftsvulst i Det Republikanske Parti".

McConnell nævnte dog ikke Greene ved navn i sin udtalelse.

/ritzau/