»Jeg ved ikke, hvorfor I vil have besøg af Donald Trump. Men når han nu alligevel er i Danmark, så må I godt beholde ham.«

Donna Kendrich er mildest talt ikke Donald Trump-fan. Faktisk har hun personligt komponeret og skrevet manuskriptet til en anti-Trump-musical med titlen 'Dump the Trump' (Drop Trumpen).

Og lige nu er Donna Kendrich i Detroit i staten Michigan, hvor hun som én af mange demonstrerer foran Fox Theater i Detroit.

Indenfor i bilbyens historiske teater diskuterede ti demokratiske præsidentkandidater med Kamala Harris og Joe Biden i front, hvordan man bedst vipper Donald Trump af pinden ved valget i 2020.

Foto: Henning Høeg

Men udenfor handler det mest om den siddende amerikanske præsident - nummer 45 i rækken, der startede med George Washington. Og Donna Kendrich er ikke den eneste, der her er overrasket over Præsident Trumps nye rejsedestination.

»Normalt er Trump mest hot på lande som Nordkorea og Kina og de diktatorer, der styrer den slags steder. Så jeg er overrasket over, at Trump nu vælger Danmark. Jeg har indtryk af, at han ikke ligefrem er populær hos jer og de andre skandinaviske folkeslag. Det kan vist godt blive et lidt anspændt statsbesøg, ha-ha.«

Sådan siger Marshall Carves, der svinger et stort skilt med påskriften 'Sygesikring til alle'.

»Jeg stemmer på Bernie Sanders. Han er den eneste af de demokratiske kandidater, der har en virkelig plan for sygesikring. Og jeg foragter vores nuværende præsident, Trump.«

Foto: Henning Høeg

Foto: Henning Høeg

Den demokratiske vælger Melanie Cliff er i Detroit for at støtte én af de mindre kendte demokratiske kandidater, Tulsi Gabbard.

Hun ved udmærket godt, hvor Danmark er. Melanie har nemlig været udvekslingsstudent i Jylland. Og om Donald Trumps kommende besøg siger hun hovedrystende:

»Jeg har ondt af jer og jeres Dronning Margrethe. Jeg tror ikke, at Donald og Melania Trump er rare husgæster. Kunne det ikke være sjovt, hvis Trumps hælspore vendte tilbage, mens han var i Danmark. Så kunne han få en smagsprøve på det sygesikringssystem, han selv kalder socialistisk.«

I forbindelse med Vietnam-krigen undgik den unge Donald Trump at blive sendt til krigszonen på grund af en 'hælspore'. Men demokrater som Melanie Cliff tror, at Trumps 'lidelse' var fri fantasi - for at undgå militærtjeneste.

Foto: JEFF KOWALSKY - Reuters

Donald og Melania Trump besøger Danmark 2. og 3. september.