Donald Trumps underskrev sit første veto for at fastholde en nødretstilstand ved grænsen til Mexico.

Det lykkedes tirsdag ikke for Repræsentanternes Hus i USA at få annulleret det veto, som præsident Donald Trump 15. marts underskrev for at fastholde en nødretstilstand ved grænsen til Mexico.

Der var brug for to tredjedeles flertal i Repræsentanternes Hus for at annullere præsidentens veto.

Men det lykkedes ikke for det demokratisk-kontrollerede kammer at samle nok republikansk støtte. Resultatet blev 248-181.

Det var på forhånd vurderet, at det ville blive svært for Repræsentanternes Hus at samle de omkring 290 nødvendige stemmer.

