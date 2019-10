Præsident Donald Trump brød sin ed som præsident, da han bad Kina om at efterforske Biden, siger demokrat.

Adam Schiff, som er formand for Repræsentanternes Hus' efterretningsudvalg, siger torsdag, at præsident Donald Trump brød den ed, som han har aflagt som præsident, da han bad Kina om at efterforske tidligere vicepræsident Joe Biden.

Biden kan blive Trumps demokratiske modstander i præsidentvalgkampen næste år.

Schiff leder den efterforskning, som undersøger, om der er grundlag for en rigsretssag mod Trump. Det skriver Reuters.

- USA's præsident opmuntrede en udenlandsk magt til at blande sig igen og hjælpe ham med hans valgkampagne ved at efterforske en rival, hvilket er et fundamentalt brud på den ed, han har aflagt som præsident.

- Det er en trussel mod vor nationale sikkerhed. Det burde fordømmes af hvert eneste medlem af dette organ - af såvel demokrater som af republikanere, siger Schiff til journalister.

Trump opfordrede torsdag åbent Kina og Ukraine til at efterforske sin potentielle rival ved valget, mens Demokraterne tog nye skridt i retning af en rigsretssag mod præsidenten.

Det skete, da de indledte høringer, hvor forskellige vidner blev spurgt ud om Trumps tidligere omstridte henvendelser til Ukraine om at finde belastende viden om Biden.

Trump risikerer i sidste ende at blive fjernet som præsident for netop at søge udenlandsk hjælp mod politiske udfordrere i Washington.

- Jeg vil anbefale præsident Zelenskij, at de indleder en efterforskning af Biden og hans søn, sagde Trump og tilføjede:

- Hvis de var ærlige omkring det, så ville de indlede en meget enkel efterforskning af dem.

Dertil sagde Trump yderligere:

- På samme måde bør Kina indlede en efterforskning af Biden og hans søn, fordi det, der skete i Kina, var lige så slemt, som det, der skete med Ukraine.

Da han blev spurgt, om han ville bede præsident Xi om det samme, sagde han:

- Det er i hvert faldt helt klart noget, som vi kan begynde at tænke over.

Bidens kampagnestab siger i en presseerklæring, at præsidentens udtalelser er "et grotesk valg af løgne på bekostning af sandheden og af præstens egne interesser på bekostning af landets".

Kate Bedingfield, som er næstkommanderende i Bidens kampagnestab, siger, at Trump "desperat klynger sig til konspirationsteorier, som er blevet afsløret og kasseret af uafhængige, troværdige nyhedsmedier".

- Donald Trump er skrækslagen for, at Joe Biden vil tilføje ham et knusende nederlag.

/ritzau/Reuters