»En konservativ demokrat.«

Sådan betegner Joe Manchin sig selv.

Mange af hans demokratiske partifæller anser derimod den erfarne amerikanske senator for at være en republikaner i forklædning og manden, der reelt kan afgøre, hvorvidt præsident Joe Biden bliver en succes eller ej.

Joe Manchin har ganske vist medlemskort til det demokratiske parti, og det er også den fløj, han repræsenterer i Senatet.

Joe Manchin er en kontroversiel mand i Washington, hvor han ofte går enegang i forhold til sine partifæller. (Arkivfoto) Foto: MICHAEL REYNOLDS

Onde tunger har dog givet den 73-årige senator fra West Virginia øgenavnet »Senatets Præsident« og hævder, at han i virkeligheden er en republikaner i light-udgave.

»Det er ikke overraskende. Politisk er han bare lige til venstre for den mest liberale republikaner, Susan Collins,« siger professor i Statsvidenskab ved University of California i Los Angeles til den norske avis VG, som har kigget den kontroversielle demokrat nærmere efter i sømmene.

Selv om Demokraterne har præsidentposten, har de kun knebent flertal i Senatet.

Derfor har Biden brug for opbakning fra alle sine partifæller, for ellers er hans flertal ikke et flertal.

Præsident Joe Biden er afhængig af støtter fra alle sine partifæller, hvis han skal have sine lovforslag igennem. (Arkivfoto) Foto: Kevin Dietsch

Og det gør Manchin særdels magtfuld.

Hvis Joe Biden skal gøre sig forhåbninger om at gennemføre de mange reformer, han drømmer om skal være med til at forandre det amerikanske samfund, er han nemlig særlig afhængig af Manchins støtte.

Og selvom de to har partifarven til fælles, er det lettere sagt end gjort.

Joe Manchin har nemlig sin helt egen opfattelse af, hvad det vil sige at være demokrat.

(Arkivfoto) Foto: MICHAEL REYNOLDS

Som demokrat i en udprægte republikansk delstat bliver han nødt til at please vælgerne i baglandet, hvis han skal beholde sit mandat, og det er ifølge nogle kritikere årsagen til hans mange særstandpunkter.

De seneste uger og måneder har han vakt stor opmærksomhed, fordi han nægter at stemme for det nye forslag til ny stemmerettighedslov.

Samtlige af hans partifæller i Senatet støtter forslaget, som skal gøre det nemmere for især sorte amerikanere at stemme. Noget, som i dag er svært i en række republikanskledede delstater.

I en kronik i lokalmediet Charleston Gazette Mail understregede Manchin for nylig, at han ikke kommer til at stemme for loven.

Sen. Manchin’s op-ed on the #ForThePeopleAct is full of unsound, unserious arguments.



Let’s unpack it. — Mondaire Jones (@MondaireJones) June 6, 2021

Det har fået flere på de sociale medier til at beskylde Manchin for at støtte et rascistisk system.

Selv forklarer han det med, at ingen republikanere vil stemme for forslaget, og mener, det er ødelæggende for demokratiet, hvis man presser love igennem udelukkende med stemmer fra et af de to partier.

»Jeg vil ikke bo i et land, som bliver endnu mere splittet, end det er nu,« lyder hans svar.

Kritikerne hævder derimod, at Manchin giver republikanerne vetoret.

I de fleste tilfælde skal Joe Biden have mindst 60 af de 100 senatorers stemmer bag sig, hvis han skal have en ny lov vedtaget.

Demokraterne og Republikanerne har hver 50 pladser.