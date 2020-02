Mangemilliardær Michael Bloomberg markerer sig i valgkampen med udfald mod Trump op til supertirsdag i marts.

Den demokratiske præsidentkandidat Michael Bloomberg siger, at han vil forsøge at undgå, at præsident Donald Trump får mulighed for at overfuse ham.

Han siger, at de fornærmelser, som kommer fra Trump, er tegn på, at præsidenten er bekymret for et opgør med en modstander, der som han selv er en velhavende forretningsmand fra New York.

- Jeg tror, at Trump frygter, at jeg vinder over ham, lyder det fra Bloomberg i Compton, Californien, hvor han fører valgkamp.

- Vi forsøger at få ham rystet, siger Bloomberg, der er tidligere borgmester i New York og blandt verdens ti rigeste personer.

En meningsmåling fra Reuters/Ipsos blandt registrerede vælgere viste i sidste uge, at Bloomberg er rykket op på en tredjeplads i kampen om vinde Demokraternes nominering ved præsidentvalget i november.

I målingen ligger han efter Joe Biden og Bernie Sanders.

Bloomberg, som først nu er begyndt at markere sig for alvor i valgkampen, har en uortodoks tilgang til valget. Han har mest fokus på at vinde opbakning i befolkningsrige stater som Californien op til "supertirsdag" 3. marts frem for primærvalgene i Iowa og New Hampshire.

Tirsdag 3. marts er der primærvalg i 14 stater - herunder de to største, Californien og Texas.

Trump har i et interview med Fox News fortalt, at Bloomberg, som er 1,73 meter høj, har bedt om at stå på en kasse, når han skal deltage i de demokratiske kandidaters debat. (Trump er 1,91 og har tidligere omtalt Bloomberg som "mini-Mike").

Bloomberg har fået mulighed for at deltage i en debat 19. februar i Nevada, efter at Demokraternes Nationale Komité har ændret regler for græsrodsdonationer til kandidaterne.

Bloombergs pressefolk afviser, at Trumps påstand om en kasse har noget på sig. De har nævnt, at Trump selv har problemer med "falsk hår, overvægt og solbrændthed fra en spraydåse".

- Jeg går ud fra, at Trumps rådgivere siger til ham, at han ikke skal lade sig tirre. Men han kan ikke styre sig selv, fordi han tror, at jeg kommer til at slå ham, siger Bloomberg.

I en valgtale i Fresno sagde Bloomberg tidligere:

- En bølle eller en mopper har aldrig kunnet få mig til at flygte eller undgå en kamp.

Bloomberg har allerede demonstreret, at han har ekstremt mange midler til at føre valgkamp for.

Hans formue er på omkring 60 milliarder dollar (over 405 milliarder kroner).

3. marts vælges næsten en tredjedel af de 3979 delegerede, som skal vælge den demokratiske præsidentkandidat.

Mandag havde Bloomberg en stab på 220 personer, som arbejdede for ham fuldtids i Californien. Der kommer mindst 80 mere op til supertirsdag, oplyser folk i den tidligere New York-borgmesters stab.

/ritzau/Reuters