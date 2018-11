Texas, der ellers traditionelt har været en republikansk højborg, kan ende med at få en demokratisk senator efter midtvejsvalget.

Beto O'Rourke, der nærmest har været mere rockstjerne end politiker under valgkampen, står ifølge CNN til at få 49,2 procent af stemmerne, mens den tidligere republikanske præsidentkandidat Ted Cruz kort før klokken 4 dansk tid fører opgøret med 49,2 procent af stemmerne. 75 procent af stemmerne er nu optalt, og det er under 50.000 stemmer, der skiller de to.

I millionbyen Dallas fører Beto O'Rourke stort. Her står han til at få 66 procent af stemmerne.

Meninsmålingerne forud for valget spåede ellers en sejr til Cruz, men O'Rourke har fået massiv opmærksomhed i løbet af valgkampen og nævnes sågar som en mulig præsidentkandidat.

If you're in line, stay in line. pic.twitter.com/UMKuEOTygI — Beto O'Rourke (@BetoORourke) November 7, 2018

Den 46-årige tidligere punkrocke fra El Paso, der har været medlem af Kongressen i tre perioder, fik for alvor opmærksomhed, da han formåede at indsamle 44,7 millioner kroner til sin valgkamp - hvorved han slog en 18 år gammel rekord. Beløbet er i øvrigt næsten tre gange højere end det, Ted Cruz har samlet ind.

Blandt Beto O'Rourkes støtter er sangerinden Beyoncé, der i et billede på Instagram står iført en kasket med Betos navn.

I en video på Twitter opfordrer Beto O'Rourke folk til at blive stående i køerne på valgstederne.

Flertallet i vælgerne i Texas valgte senest en demokratisk senator i 1988, hvor Lloyd Bentsen fik sin fjerde valgperiode og sad frem til 1993.