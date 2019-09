Popsangerinden Demi Lovato har gået og samlet mod til sig.

Den 27-årige sanger har nemlig valgt at lægge et uredigeret billede af sig selv op på sin Instagram-profil, og det er der en helt særlig årsag til.

At vise sin figur frem, uden brug af redigeringsværktøjer til at få den til at fremstå mere ‘perfekt’ i andres øjne, er nemlig hendes største frygt.

Den frygt har hun nu set lige i øjnene. I opslaget akkompagneret af det uredigerede billede, skriver hun bl.a. følgende om sine overvejelser:

Vis dette opslag på Instagram This is my biggest fear. A photo of me in a bikini unedited. And guess what, it’s CELLULIT!!!! I’m just literally sooooo tired of being ashamed of my body, editing it (yes the other bikini pics were edited - and I hate that I did that but it’s the truth) so that others think I’m THEIR idea of what beautiful is, but it’s just not me. This is what I got. I want this new chapter in my life to be about being authentic to who I am rather than trying to meet someone else’s standards. So here’s me, unashamed, unafraid and proud to own a body that has fought through so much and will continue to amaze me when I hopefully give birth one day. It’s such a great feeling to be back in tv/film while not stressing myself with a strenuous workout schedule before 14 hour days, or depriving myself from a real birthday cake rather than opting for watermelon & whip cream with candles because I was terrified of REAL cake and was miserable on some crazy diet shit. Anyway, here’s me, RAW, REAL! And I love me. And you should love you too! Now back to the studio.. I’m working on an anthem..also. Just so everyone’s clear.. I’m not stoked on my appearance BUT I am appreciative of it and sometimes that’s the best I can do. I hope to inspire someone to appreciate their body today too. #nationalcelulliteday #celluLIT Et opslag delt af Demi Lovato (@ddlovato) den 5. Sep, 2019 kl. 5.30 PDT

'Det her er min største frygt. Et uredigeret billede af mig selv i bikini. Og gæt engang? Det er APPELSINHUD.’

‘Jeg er bare så træt af at skamme mig over min krop, og af at redigere den (...) så andre tror, jeg er DERES opfattelse til, hvad smuk er,’ skriver Demi Lovato og fortæller, at hendes mange følgere kan se frem til en mere autentisk udgave af sangerinden fremover:

‘Jeg vil have, at det næste kapitel i mit liv skal være mere autentisk og vise, hvem jeg i virkeligheden er frem for at forsøge at nå andres standarder.’

Billedet har fået en masse opmærksomhed, og er blevet liket mere end 8.5 millioner gange, hvilket er langt mere end de andre opslag på hendes instagram-profil.

Efter Demi Lovato lagde billedet, skrev hun på sin story, at hun var taknemmelig over reaktionerne:

‘Jeg ryster bogstavelig talt stadigvæk.’

'Det var så hårdt for mig at lægge op. Men wow.. Jeg er blevet taget med storm af den kærlighed og opbakning, jeg har modtaget.’

Demi Lovato har tidligere talt ud om sine teenageår, hvor hun led af spiseforstyrrelser.