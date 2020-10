Deltageren var i en kontrolgruppe og fik aldrig vaccinen, men placebo i stedet, siger kilder tæt på forsøget.

En frivillig deltager i et klinisk forsøg med en covid-19-vaccine, der udvikles i samarbejde med det britiske universitet Oxford, er død i Brasilien.

Det bekræfter embedsmænd onsdag.

Manden var i en kontrolgruppe og blev aldrig vaccineret. Han fik placebo i stedet.

Det skriver den brasilianske avis Globo og nyhedsbureauet Bloomberg, der citerer unavngivne kilder tæt på forsøget.

Det er det første bekræftede dødsfald i verden med tilknytning til forsøg med en vaccine mod coronavirus.

De ansvarlige bag forsøget oplyser, at en uafhængig undersøgelse har konkluderet, at der ikke er nogen sikkerhedsproblemer, og at forsøget med vaccinen, der er udviklet sammen med medicinalselskabet AstraZeneca, fortsætter.

- Efter en omhyggelig gennemgang af sagen i Brasilien er der ikke rejst nogen bekymringer over sikkerheden omkring det kliniske forsøg. Den uafhængige undersøgelse har sammen med den brasilianske tilsynsmyndighed anbefalet, at forsøget skal fortsætte, skriver Oxford University i en udtalelse.

AstraZeneca oplyser, at lægelig fortrolighed betyder, at selskabet ikke kan give nogen detaljer om en individuel frivillig, men at en uafhængig gennemgang ikke har ført til "nogen bekymring over at fortsætte det igangværende studie".

Brasiliens nationale sundhedstilsyn, Anvisa, bekræfter, at tilsynet blev underrettet om sagen mandag 19. oktober.

Medierapporter forlyder, at den frivillige var en 28-årig læge, som har arbejdet i frontlinjen under pandemien. Han skulle angiveligt være død som følge af komplikationer i forbindelse med covid-19. Dette er ikke bekræftet fra officielt hold.

I september måtte Oxford University og AstraZeneca midlertidigt afbryde forsøg med vaccinen, da en frivillig deltager i Storbritannien udviklede en uforklarlig sygdom.

Forsøgene blev genoptaget, da britiske tilsynsmyndigheder og en uafhængig undersøgelse konkluderede, at sygdommen ikke var en bivirkning af vaccinen.

/ritzau/AFP