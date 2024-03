I første valg efter protester i 2022 endte det med historisk lav valgdeltagelse i Iran.

Fredagens iranske parlamentsvalg endte med en historisk lav valgdeltagelse.

Det har landets indenrigsminister mandag bekræftet ifølge nyhedsbureauet dpa.

Blot 41 procent af de stemmeberettigede gav deres mening til kende. Det svarer til omkring 25 millioner mennesker.

På forhånd havde regeringskritiske aktivister opfordret landets indbyggere til at afstå fra at stemme for på den måde at mindske præstestyrets legitimitet.

Den lave valgdeltagelse var ventet, da uofficielle opgørelser, som iranske statsmedier havde refereret til, også satte stemmeprocenten til 41.

Ved det seneste iranske valg i 2020 lød valgdeltagelsen på 42,5 procent, mens den i 2016 lå på omkring 62 procent.

Iranerne skulle både stemme om parlamentets sammensætning og de 88 medlemmer i forsamlingen af eksperter, der kan udnævne og afskedige den øverste åndelige leder.

Iranske konservative stod til at få størstedelen af pladserne, rapporterede lokale medier søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Irans indenrigsministerium offentliggjorde lørdag, at præsident Ebrahim Raisi var blevet genvalgt som medlem af ekspertrådet.

I alt 15.200 kandidater var opstillingsberettigede til de 290 sæder i parlamentet, hvis magt ultimativt er overtrumfet af ayatollah Ali Khamenei.

Valget var det første siden demonstrationer i kølvandet på 22-årige Mahsa Aminis død 16. september 2022.

Den kurdisk-iranske kvinde mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage før sin død. Hun var blevet anholdt, fordi hendes hijab ifølge de iranske myndigheder ikke dækkede håret godt nok.

