Mens Ohio har udskudt tirsdagens primærvalg, skal vælgere stadig stemme i Florida, Arizona og Illinois.

Trods både smittede og døde, nedlukkede skoler og barer og et historisk børskrak på Wall Street skal der tirsdag afholdes primærvalg i USA.

De tre delstater Florida, Arizona og Illinois har ikke i sinde at lade en pandemi få indflydelse det amerikanske demokrati.

Derfor skal vælgere i de tre delstaterne til stemmeurnerne tirsdag og vælge, om Joe Biden eller Bernie Sanders bør være Demokraternes præsidentkandidat.

- Valgprocessen er en essentiel del af, hvem vi er, sagde Donald Trump på et pressemøde mandag.

Den amerikanske præsident anbefalede mandag, at borgere ikke skulle samle sig i grupper på over ti personer. Alligevel mente han ikke, at der var grund til at udskyde tirsdagens primærvalg.

- Jeg synes, at udskydelser er unødvendige. Jeg håber, at de udfører valgene sikkert, sagde Donald Trump mandag ifølge nyhedsbureauet AFP, men lod det være op til hver enkelt delstat at afgøre, om primærvalget skal udskydes.

Én delstat har dog udskudt sit primærvalg tirsdag.

Ohios guvernør, Mike DeWine, klassificerede sent mandag aften lokal tid virusudbruddet som en sundhedsrisiko for valget. Derfor har han beordret delstatens sundhedsmyndigheder til at udskyde tirsdagens primærvalg.

Men Floridas myndigheder mener ikke, at risikoen er for stor.

Mandag oplyste delstatens sundhedsmyndigheder, at valget kører som planlagt.

- Floridas sundhedsmyndigheder har garanteret raske Florida-vælgere, at det er sikkert at arbejde ved valgstationerne og stemme ved tirsdagens valg, skriver Floridas udenrigsminister, Laurel Lee, på Twitter mandag lokal tid.

Laurel Lee oplyser, at de vælgere, der er i selvisolation, skal forsøge at få nogle til at aflevere et stemmebrev hos dem, så de kan brevstemme.

I delstaten Arizona er der heller ikke panik.

Arizonas guvernør, Doug Ducey, siger mandag lokal tid ifølge AFP, at valgmedarbejdere tager alle nødvendige forholdsregler for at beskytte folkesundheden på valgdagen.

Doug Ducey opfordrer vælgerne til at vaske deres hænder grundigt, før og efter de stemmer.

Joe Biden er ifølge de fleste amerikanske medier favorit til at tage flest stemmer i de tre delstater, hvor der skal fordeles 219 delegerede i Florida, 155 i Illinois og 67 i Arizona.

Tirsdagens primærvalg kan dermed give endnu mere momentum til Joe Biden, der indtil videre fører kapløbet om kandidaturet.

/ritzau/