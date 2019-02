16 delstater lægger sag an mod præsident Donald Trumps beslutning om nødretstilstand i strid om grænsemur.

Anført af Californien vil 16 amerikanske delstater forsøge at få en domstol til at omgøre præsident Donald Trumps beslutning om at indføre nødretstilstand.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag dansk tid.

Delstaterne har indgivet et sagsanlæg mod Trump og hans regering ved en distriktsdomstol i Californien.

Californiens justitsminister begrunder det med, at præsidenten "misbruger" den magt, der knytter sig til embedet.

- Vi lægger sag an mod Trump for at forhindre ham i at frarøve skattepenge, som Kongressen har afsat til folk i vores stater, udtaler justitsminister Xavier Becerra i en erklæring.

Trump tog fredag det kontroversielle skridt om at indføre nødretstilstand i et forsøg på at få finansieret den mur langs grænsen til Mexico, som han har stillet sine tilhængere i udsigt.

Præsidenten har uden held forsøgt at overtale Kongressen til at afsætte 5,7 milliarder dollar til sit grænseprojekt.

En national nødretstilstand giver en præsident beføjelser til i en nødsituation at træffe beslutninger uden om Kongressen.

/ritzau/