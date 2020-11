I den seneste opgørelse fra nyhedsbureauet AP står både Biden og Trump til 49,4 procent af Georgias stemmer.

Der er så godt som dødt løb mellem USA's præsident, Donald Trump, og Demokraternes Joe Biden i delstaten Georgia.

Derfor er forventningen, at en omtælling bliver nødvendig i delstaten. Det oplyser Georgias indenrigsminister, Brad Raffensperger, fredag eftermiddag dansk tid.

- Med en så lille forskel vil der være en omtælling i Georgia, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge en valgtilforordnet mangler der at blive optalt mindst 4169 stemmer i delstaten.

I den seneste opgørelse fra nyhedsbureauet AP står både Biden og Trump til 49,4 procent af stemmerne i Georgia.

Biden fører med godt 1000 stemmer ifølge opgørelsen.

Der er 16 valgmænd på spil i Georgia.

Torsdag aften førte Trump over Biden med omkring 14.000 stemmer i delstaten. Men siden da har Biden halet ind og nu overhalet præsidenten.

Den amerikanske radiostation NPR skrev tidligere fredag, at Georgia ventes officielt at bekræfte valgresultatet 20. november.

Ifølge AP's prognoser, som af mange medier anses som de mest pålidelige, er Joe Biden snublende tæt på at vinde valget, da han står til at have sikret sig tilsammen 264 valgmænd.

For at blive præsident skal en kandidat vinde 270 valgmænd. Donald Trump står ifølge AP's prognoser til 214 valgmænd.

Fredag eftermiddag dansk tid bliver der foruden Georgia talt stemmer op i svingstaterne Nevada, Pennsylvania og North Carolina.

Biden har fredag også overhalet Trump i Pennsylvania, som har 20 valgmænd.

Vinder Biden Pennsylvania, står han ifølge både tv-stationer og AP's prognoser til at nå mindst 273 valgmænd og dermed præsidentvalget.

AP har Biden som vinder af Arizonas 11 valgmænd, men tv-stationer som CNN og NBC har endnu ikke erklæret en vinder i delstaten, hvor der stadig bliver talt op.

Derfor er der forskel på, hvor stor en føring de har til Biden. Men en sejr i Pennsylvania vil altså ifølge både CNN, NBC og AP føre Biden til Det Hvide Hus.

/ritzau/