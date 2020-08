Store uroligheder har ramt byen Kenosha i delstaten Wisconsin, efter at politiet skød en sort mand i ryggen.

Wisconsins demokratiske guvernør, Tony Evers, har tirsdag erklæret undtagelsestilstand i den amerikanske delstat.

Det oplyser han tirsdag lokal tid i en pressemeddelelse.

Erklæringen kommer, mens myndighederne forbereder sig på endnu en nat med uroligheder i byen Kenosha, efter at en 29-årig sort mand søndag blev skudt i ryggen af politiet i byen.

Guvernøren oplyser også, at han vil give tilladelse til at styrke Nationalgardens tilstedeværelse i Kenosha fra 100 til 250 medlemmer.

Det vil han, fordi flere af de seneste dages protester mod skyderiet har udviklet sig voldeligt.

De lokale myndigheder i Kenosha har opfordret Tony Evers til at gå hårdere til værks, efter at fredelige protester mandag nat blev overskygget af folk, der plyndrede og satte ild til bygninger.

- Vores by blev i bund og grund brændt ned til jorden bygning for bygning, siger Zach Rodriguez fra Kenoshas byråd tirsdag til Reuters og tilføjer:

- Nok er nok.

Han fortæller, at byrådet tirsdag vil mødes for at diskutere, om de skal bede den føderale regering om hjælp, på grund af frygt for at guvernøren ikke gør nok.

Den 29-årige Jacob Blake blev søndag eftermiddag skudt fire gange af en betjent, der i alt affyrede syv skud mod ham.

Episoden blev fanget på video og er siden blevet delt vidt og bredt på nettet.

Politiet har endnu ikke forklaret, hvorfor Jacob Blake blev skudt, men ifølge Blakes advokat Ben Crump tyder intet på, at han var bevæbnet.

Jacob Blake blev siden hastet til hospitalet, hvor han ifølge sin mor "har kæmpet for sit liv".

Blake-familiens advokater siger tirsdag, at den 29-årige mand på nuværende tidspunkt er lam, fordi kuglerne fra pistolen har knust noget i hans rygsøjle.

Ifølge familiens advokater er det uvist, hvorvidt Jacob Blake kommer til at gå igen, men det vil "kræve et mirakel", siger de.

Familien kræver, at betjenten, der skød Blake, bliver anholdt, og at alle betjentene, der var til stede under skyderiet, bliver fyret.

