»Det er skræmmende at se på. Men vi, der er i live, må se på det og aldrig glemme det – massegravene i Mariupol.«

Sådan lyder det fra den ukrainske førstedame, Olena Zelenska, der på sin Instagram-profil har delt et voldsomt billede (som kan ses herunder) fra den krigshærgede by.

På billedet – der stammer fra sidste uge – kan man se, hvordan lig lægges side om side og ovenpå hinanden i en fællesgrav i udkanten af kystbyen, der har været hårdt ramt af angreb, siden russerne for knap tre uger siden indledte invasionen.

»Byen bløder. Mere end 2.000 folk er døde i løbet af 19 dages krig,« skriver Olena Zelenska, der er gift med præsident Volodymyr Zelenskyj, i opslaget, som hun delte på sin profil mandag.

»Taget under fuldkommen belejring af russiske tropper, fortsætter den (byen, red.) med heroisk at modstå uden lys, uden varme, uden vand, uden mad, uden medicin,« tilføjer hun.

Videre fortæller førstedamen, at 72 nyfødte børn er kommet til verden i byen, siden russerne begyndte deres krig.

Af dem er 35 drenge, 37 af dem piger.

»Liv i midten af døden. Lys i mørket. Men hvor længe vil disse babyer kunne overleve uden hjælp? Hvor længe vil deres små hjerter kunne modstå?,« spørger Olena Zelenska.

Arkivfoto af den ukrainske førstedame, Olena Zelenska. Foto: Gints Ivuskans Vis mere Arkivfoto af den ukrainske førstedame, Olena Zelenska. Foto: Gints Ivuskans

Hun forklarer, at humanitær hjælp forsøger at nå frem til byen, men at russerne angiveligt overtræder alle aftaler og beskyder den vej, som hjælpen tager for at komme frem.

Derfor slutter hun sit opslag af med at bede om hjælp fra FN, fra OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) og fra Røde Kors, så man kan sikre, at evakueringskorridorerne, som de civile kan tage ud af byerne, forbliver sikre:

»Red fredelige Mariupol!« lyder hendes bøn.

Billedet fra massegraven ved Mariupol er taget af freelancefotografen Evgeniy Maloletka, og de har også være omtalt i nyhedsbureauet AP og af Business Insider.

Det har ikke været muligt at verificere førstedamens oplysninger i opslaget fra uafhængige kilder.

Du kan følge dækningen af det, der sker i Ukraine, i vores liveblog lige HER.