På et splitsekund gik det hele galt.

Den amerikanske betjent havde helt rutinemæssigt bedt en bilist om at holde ind til siden langs motorvejen, da han pludselig endte med at flyve gennem luften.

»Jeg hørte ikke bremser eller noget. Jeg husker bare, at jeg fløj,« fortæller betjenten Jesse Gregory til ABC:

»Jeg vidste med det samme, at nogen havde lige ramt os.«

I en video, som Oklahoma Highway Patrol selv har delt på det sociale medie X, kan man se hele den voldsomme hændelse, som Jesse Gregory refererer til.

Den 18. januar havde han bedt en bilist holde ind til siden på Oklahomas Interstate 40, og han var som normalt gået om til vinduet på bilens passagerside for at tale med føreren af køretøjet.

Mens han stod og talte med chaufføren, kom flere andre biler og lastvogne kørende forbi – og pludselig gik det hele galt.

For en af bilerne kom alt, alt for tæt på.

Det resulterede i, at køretøjet ramte ind i den parkerede bil, som røg ind til siden og fik smadret hele den ene side.

Og da Jesse Gregory befandt sig lige ved siden af bilen, resulterede det også i, at han eksplosivt blev kastet gennem luften, før han ramte jorden.

Der foretog han et form for rullefald, før han kom på benene og løb længere væk for at komme i sikkerhed.

»Efter at have set videoen kan jeg ikke engang huske, at jeg rullede op på mine fødder,« fortæller Jesse Gregory ifølge nyhedsbureauet AP til lokalmediet KWTV News 9.

»Forhåbentlig er dette min største forskrækkelse i karrieren,« tilføjer han.

Efter at have overlevet kollisionen kaldte han efter hjælp over politiradioen.

»Jeg hørte ikke bremser eller noget. Jeg husker bare, at jeg fløj. Jeg vidste med det samme, at nogen lige havde ramt os,« mindes han over for ABC.

Både han og de to andre personer, der var involveret i ulykken, blev efterfølgende kørt til behandling på et hospital, før de blev udskrevet igen.

Både Jesse Gregory og politiet appellerer nu til, at folk husker at sætte farten ned og gerne skifter vognbane, når de ser, at bilister holder ind til siden langs vejene.

Sagen er endnu under efterforskning.