»Vi er bare blevet endnu mere patriotiske.«

Sådan skriver Sonia Plotnikova, datter af et russisk parlamentsmedlem, på sin Instagram, om modstanden mod Rusland efter deres invasion af Ukraine

Og det virker jo relativt tilforladeligt, tænker man. Hvad er problemet? Det kan man da ikke blive sur over.

»Vi vil klare os gennem al modgangen. Rusland er det stærkeste land. Hele den her situation har bragt russere tættere sammen. Vi er bare blevet endnu mere patriotiske,« skriver hun i opslaget til sine 129.000 følgere.

Men så ser man, hvor hun er henne. Det er det, nærmest samtlige kommentarer handler om.

Hun sidder nemlig trygt og godt langt væk hjemmefra, langt væk fra Rusland.

Hun sidder i et noget opulent sæt tøj i The Palm Jumeirah, Dubai. Det er den kunstige ø, der forestille en palme. Et rigmandsparadis, du nok har set billeder af. Mens hendes hjemland er underlagt hårde sanktioner og i krig.

Og det undrer og morer sig folk over i kommentarerne til hendes opslag, på Reddit og på Twitter. Her er et udpluk af de mest populære kommentarer til hendes opslag på Instagram:

»Patrioter, der sidder i Dubai med stjålne penge?« skriver en bruger med tre emojier, der brækker sig.

»Så har du tænkt dig at komme til Rusland og skrive det samme et eller andet sted i Ivanovo (russisk by, red.) og ikke i Dubai, eller rækker din patriotisme kun til opslag fra et andet land?« spørger en anden.

Sonia Plotnikova er datter af Vladimir Plotnikov. Han er medlem af Dumaen, Ruslands underhus, fra Forenet Rusland, Putins parti.