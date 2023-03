Lyt til artiklen

Energistyrelsen har tilbudt selskabet Nord Stream 2 AG, at det kan deltage i bjærgningen af det objekt, der er blevet fundet ved Nord Stream 2-rørledningen.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Rørledningen blev ramt af eksplosioner sidste år.

»Relevante danske myndigheder har undersøgt objektet, der er observeret ved Nord Stream 2-rørledningen i Østersøen,« skriver Energistyrelsen.

»Det vurderes fortsat, at objektet ikke umiddelbart udgør en sikkerhedsrisiko,« lyder det desuden i meddelelsen.

Foto: Energistyrelsen

Genstanden er cylinderformet og måler cirka 40 centimeter i højden og cirka 10 centimeter i diameter. Det er muligt, at genstanden er en maritim røgbøje, hvilket nu undersøges nærmere, lyder det fra Forsvarsministeriet.

Energistyrelsen fortæller i sin meddelelse, at myndighederne har besluttet sig for at bjærge det mystiske objekt med bistand fra Forsvaret.

Og det er i den forbindelse, at Energistyrelsen har tilbudt at deltage.

»Energistyrelsen afventer nu en tilbagemelding fra selskabet, inden bjærgningen kan igangsættes,« skriver man.



Energistyrelsen fortæller samtidig, at 'de relevante myndigheder vil oplyse nærmere, når de kan.'

Det kom sidste tirsdag frem, at objektet var blevet fundet ved Nord Stream 2-ledningen.

Ved den lejlighed sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til DR, at man ikke vurderede, at der var nogen sikkerhedsrisiko eller fare for menneskeliv eller skibstrafik forbundet med objektet.