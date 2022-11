Lyt til artiklen

609.843.745.126 danske kroner.

Eller cirka en fjerdedel af landets årlige statsforbrug.

Det anslår Forbes, at Rusland indtil videre har brugt på krigen med Ukraine.

Det enorme tal har de udregnet gennem en række anslag over, hvor meget materiel Rusland har brugt og tabt.

For eksempel har Rusland angiveligt mistet 278 kampfly med en stykpris på omkring 130 millioner kroner og 261 helikoptere med en stykpris på omkring 75 millioner kroner.

Alene her er vi oppe på omkring 60 milliarder kroner.

Så er der artillerigranater. Her anslår Forbes, at Rusland har brugt et sted mellem 10.000 og 50.000 om dagen i krigen, hvor hver granat koster lidt over 7.000 kroner.

Det giver artilerrigranatomkostninger for omkring 40 milliarder kroner.

Derudover er der missiler, kampvogne, droner, løn til soldater, forsyninger, udgifter til afdøde soldaters efterladte og en masse andre ting, der enten er blevet affyret og brugt eller ødelagt.

Krigen har nu varet i 274 dage siden 24. februar, hvor russiske styrker krydsede grænsen til Ukraine.