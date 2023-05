Som far så søn.

Sådan lyder et gammelt ordsprog, og det efterlever de til fulde i toppen af Nordkoreas magtstrukturer.

Den nu afdøde hersker Kim Jong-Il havde en stolt tradition med at lade sig affotografere kiggende på forskellige genstande, og efter han døde, og hans søn, Kim Jong-un, har overtaget magten, har sønnike valgt at lade traditionen leve videre.

Senest har det diktatoriske regime i landet således udsendt fotos af Kim Jong-un, der kigger på landets seneste nye stolthed: en spionsatellit.

Det er den gule dims, der kan ses i baggrunden på billeder herover og i forgrunden på billedet herunder.

Her har hovedpersonerne byttet plads; Kim Jong-un er i baggrunden, mens satellitten er kommet i forgrunden. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her har hovedpersonerne byttet plads; Kim Jong-un er i baggrunden, mens satellitten er kommet i forgrunden. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Kim Jong-un og hans datter besøgte landets 'ikke-permanente satellitopsendingsforberedende komité', som den hedder, tirsdag, før de inspicerede den militære satellit. Det oplyser Koreas Centrale Nyhedsbureau ifølge The Guardian.

»Efter at have gjort sig bekendt med udvalgets arbejde inspicerede [Kim, red.] den militære rekognosceringssatellit nr. 1, som er klar efter at have gennemgået den sidste generelle samlingskontrol og rummiljøtest,« oplyste Nordkorea.

Den militære satellit har tidligere været omtalt af styret, og landets nabo, Sydkorea, har tidligere advaret mod udviklingen.

»Siden Nordkoreas spionsatellitter er en vigtig faktor i tilfælde af et pludseligt atomangreb, så er de en stor trussel for Sydkorea,« fortalte Yang Moo-jin, præsident for Universitetet for Nordkoreanske Studier i Seoul, til nyhedsbureauet AFP i april.

Nordkorea bliver på samme måde ved med at påkalde sig en status som atommagt, og det har fået USA og Sydkorea til at gennemføre militærøvelser med dyrt isenkram – noget, Nordkorea mener er træning for en kommende invasion af dem.

Sydkorea og Nordkorea er teknisk set stadig i krig, efter der blot blev tegnet en våbenhvile efter Koreakrigen i begyndelsen af 1950'erne.