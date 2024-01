Glasdørene ud til terrassen er revet af hængslerne, ruderne er knust.

Skårene ligger spredt ud over gulvet og hynderne, mens sofabordet er bøjet under vægten af en af dørene.

Det er det syn, der tirsdag morgen er at finde i den ukrainske politiker Kira Rudiks stue.

Det oplyser Rudik – der er leder af det liberale, proeuropæiske oppositionsparti Holos – selv i et opslag på det sociale medie X.

My home is now partially in rubble. I have no windows on one side anymore. I have minor injuries but I am alive. The fires are everywhere. russia you will pay. pic.twitter.com/rLaITQowkV — Kira Rudik (@kiraincongress) January 2, 2024

Billederne har hun delt i kølvandet på, at hendes krigshærgede hjemland hen over natten og morgenen blev ramt af en byge russiske missilangreb, der har ført til eksplosioner og ødelagte bygninger flere steder.

Blandt andet i Kyiv og Kharkiv, hvor henholdsvis 20 og 41 meldes at være kommet til skade.

En person meldes også at have mistet livet i Kharkiv, oplyser lederen af byens militære administration på beskedtjenesten Telegram.

»Mit hjem ligger nu delvist i ruiner. Jeg har ingen vinduer i den ene side længere,« skriver Kira Rudik til de tre billeder, hun har delt på X:

Her ses Kira Rudik i juni 2023. Foto: Olivier Matthys/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Kira Rudik i juni 2023. Foto: Olivier Matthys/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg har mindre skader, men jeg er i live. Der er brande overalt.«

I slutningen af opslaget kommer hun med en besked direkte henvendt til Rusland, som siden februar 2022 har ledet en omfattende invasion af nabolandet:

»Rusland, du kommer til at betale for det her,« skriver hun.

De omfattende angreb på Ukraine har fundet sted i kølvandet på, at den russiske præsident, Vladimir Putin, mandag aften advarede om en 'intensivering' af krigen.

»Vi kommer til at intensivere angrebene. Ingen forbrydelse mod menneskeheden skal forblive ustraffet,« sagde Putin.

Hans melding kom, to dage efter at den russiske storby Belgorod blev ramt af et ukrainsk angreb, som kostede 25 personer livet.

Dagen inden Ukraines angreb på Belgorod var det Ukraine selv, som var mål for et storstilet angreb.

Alene i Ukraines hovedstad, Kyiv, blev 28 personer dræbt. Det var det hidtil dødeligste angreb på byen, siden krigen begyndte.