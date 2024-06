»Det brænder smukt.«

Det skriver en ukrainsk minister til et billede, som hun har delt af et køretøj, som er opslugt af flammer og mørk, bølgende røg.

Billedet skal angiveligt vise en ødelagt russisk S-300, som er navnet på et luftforsvarssystem.

»På russisk territorium,« skriver den ukrainske vicepremierminister Iryna Veresjtjuk om det, der sker på billedet, som hun har delt på Facebook.

»De første dage efter tilladelsen til at bruge vestlige våben på fjendtligt territorium,« skriver hun videre.

Billedet er delt i kølvandet på, at de ukrainske styrker mandag hævdede, at de med succes havde ramt et russisk S-300-missilsystem ved hjælp af vestligt leverede våben inde på russisk territorium. Det skriver CNN.

Det sker blot få dage efter, at den amerikanske præsident, Joe Biden, gav Ukraine tilladelse til at udføre begrænsede angreb med amerikanske våben på russisk territorium omkring Kharkiv, efter at flere europæiske lande ligeledes har fjernet restriktionerne for, hvordan de våben, som landene leverer til Ukraine, kan bruges.

Torsdag sidste uge sagde eksempelvis forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til Jyllands-Posten, at donerede danske F-16-kampfly til Ukraine gerne må ramme mål i Rusland, som i februar 2022 invaderede Ukraine.

»Vi baserer os på folkeretten, og når Ukraine er i væbnet konflikt, må de F-16-fly, de snart får fra Danmark, også godt ramme mål på den anden side af den ukrainske grænse,« sagde han til avisen.

De nærmere omstændigheder for angrebet, der skal have fundet sted på russisk territorium, er ikke oplyst.

Den ukrainske region Kharkiv grænser op til den russiske region Belgorod.

De russiske myndigheder har ikke udtalt sig om sagen.

Det var i februar 2022, at den russiske præsident, Vladimir Putin, indledte sin invasion af nabolandet.