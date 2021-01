En netværksfejl i det sydlige Pakistan påvirkede resten af landet, så næsten alle borgere var uden strøm.

Lidt over halvdelen af Pakistan har natten til søndag dansk tid fået strømmen tilbage igen, efter at et strømnedbrud mørklagde hele landet lørdag aften.

Det melder landets minister på området Omar Ayub Khan på Twitter.

De foreløbige rapporter viser, at nedbruddet skyldtes en fejl på netværket i det sydlige Pakistan.

Fejlen blev registreret kort før midnat natten til søndag lokal tid svarende til klokken 19.41 lørdag aften dansk tid.

Landet med mere end 210 millioner indbyggere har et skrøbeligt og komplekst strømnet, og en fejl et sted kan hurtigt føre til problemer andre steder i landet.

- Fejlen påvirkede hele landets strømnetværk, hvilket førte til nedlukning af kraftværker, siger energiminister Omar Ayub Khan.

Nedbruddet ramte alle Pakistans større byer, herunder hovedstaden Islamabad, det økonomiske knudepunkt Karachi og den næststørste by Lahore.

Energiministeriet oplyser, at strømmen er blevet genoprettet i 62 procent af landet, og at der stadig arbejdes på at genoprette strømmen i de tidlige timer søndag.

Ifølge de første meldinger var over 200 millioner mennesker berørt af strømnedbruddet. Det svarer godt og vel til hele landets befolkning.

Da strømmen gik, blev også internet- og mobilforbindelser afbrudt.

Der er tale om et af de mest omfattende strømnedbrud i Pakistans historie.

I 2015 gik strømmen i 80 procent af landet efter et brud på et stort strømkabel.

/ritzau/AFP