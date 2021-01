Dele af Terminal 1 i Frankfurts lufthavn i Tyskland er blevet lukket nede.

Det skyldes, at der er en politiaktion i gang. Der er dog ingen meldinger om, hvad ordensmagten undersøger.

Lufthavnen skriver selv på Twitter, hvilke dele er lufthaven, der helt præcist er lukket.

'På grund af en igangværende politioperation er dele af Terminal 1, den regionale togstation og overgangen til langdistancestationen i øjeblikket lukket i Frankfurt Lufthavn,' skriver de og fortsætter.

'Passagerer bliver bedt om at følge instruktionerne fra sikkerhedspersonalet på stedet.'

Man opfordrer ligeledes samtlige rejsende til at udvise tålmodighed. Der kan nemlig forekomme forsinkelser flere steder - eksempelvis, når det kommer til diverse afgange.

Folk er dog velkommende til at ringe på lufthavnens telefoner, hvis de har spørgsmål om deres flyafgang.

Opdateres...