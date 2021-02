Et gabende tomt hul har sat en effektiv stopper for enhver form for trafik.

Et stykke af den berømte Highway 1-vej, der løber langs kysten i Californien, er forsvundet i havet.

Ifølge CNN har voldsomme regnskyl i området omkring det bjergrige Big Sur-område små 250 kilometer syd for San Francisco simpelthen undermineret vejen, der dermed er styrtet i havet. Det er derfor ikke længere muligt at køre forbi på den pågældende strækning.

Til gengæld har ødelæggelserne skabt nogle spektakulære billeder Se bare her (og læs videre under dem):

Området set fra en drone. Foto: JOSH EDELSON Vis mere Området set fra en drone. Foto: JOSH EDELSON

Der arbejdes allerede på at udbedre skaderne. Foto: JOSH EDELSON Vis mere Der arbejdes allerede på at udbedre skaderne. Foto: JOSH EDELSON

Der trækkes telefonledninger hen over kløften. Foto: JOSH EDELSON Vis mere Der trækkes telefonledninger hen over kløften. Foto: JOSH EDELSON

Det var en lokal betjent, der opdagede skaderne. I første omgang var kun det yderste spor væk, men siden forsvandt hele vejen.

Nu skal der et større reparationsarbejde i gang, og det vides endnu ikke, hvor længe det vil vare. I første omgang er der blevet trukket nye telefonkabler hen over hullet, så telekommunikationen kan genetableres i området.

Highway 1 er en af de mest kendte strækninger i USA. Den er lige over 1.000 kilometer lang og er den længste statslige vej i Californien, hvor den løber ud til Stillehavet fra nord til syd.

I foråret 2017 forsvandt en noget større del af Highway 1 ligeledes nær Big Sur, da et mudderskred fjernede næsten en halv kilometer af vejen. Reparationsarbejdet tog dengang mere end et år.