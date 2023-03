Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det seneste år har bevist, at vi traf den rigtige beslutning.«

Sådan lyder det fra en russisk topdiplomat, som samtidig understreger, at der ikke er nogen vej tilbage.

Små tre uger efter, at Vladimir Putin havde indledt invasionen af nabolandet Ukraine, blev Europarådets medlemslande enige om at udvise Rusland fra organisationen – som har til formål at sikre fred og internationalt samarbejde.

Kort efter trak Rusland sig helt fra Europarådet efter 26 års medlemskab.

I et interview med det statslige russiske nyhedsbureau Tass, gør Nikolaj Kobrinets, som er leder af det russiske udenrigsministeriums afdeling for europæisk samarbejde, det klart, at den beslutning står ved magt.

Samtidig kommer han med nogle voldsomme anklager mod Europarådet – og mange af dets medlemslande.

»Vores 'skilsmisse' med Strasbourg (hvor Europarådet har hovedsæde, red.) er ikke impulsiv. Det er en gennemtænkt beslutning, som var et par år om at modne,« siger Nikolaj Kobrinets til Tass.

Han langer ud efter den måde, organisationen – set med Kobrinets øjne – fungerer på, og anklager EU- og NATO-landene for at misbruge deres flertal til at »ødelægge Europarådet2 og gøre det til »et instrument for anti-russisk politik ved at nægte at engagere sig i en ligeværdig dialog«.

»I dag er Europarådet meget langt fra at være, hvad det var i 1996 (hvor Rusland blev medlem, red.). Dobbeltmoral, hykleri og russofobi er dets karaktertræk nu,« siger Nikolaj Kobrinets og slår fast, at Rusland på ingen måde har lyst til at vende tilbage under Europarådets faner:

»Siden er vendt. Der er intet at fortryde.«

Efter at have trukket sig fra Europarådet vil Rusland heller ikke længere fremgå som medunderskriver af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Europarådet er en international institution, der er uafhængig af EU. Det blev oprettet i 1949 af ti europæiske lande, herunder Danmark. Formålet var at sikre fred og internationalt samarbejde efter Anden Verdenskrig.

Organisationen består nu af 46 medlemslande.