Han blev landskendt i hele USA på et splitsekund, da han til et vælgermøde rejste sig og konfronterede den daværende præsidentkandidat Barack Obama.

Nu er Samuel Joseph Wurzelbacher – bedre kendt som 'Joe the Plumber' – død efter kort tids sygdom.

Det bekræfter hans hustru over for Fox News.

»Vores hjerter er knuste. Vi har mistet en elsket ægtemand, far, søn, bror og ven. Han havde stor betydning for rigtigt mange mennesker,« lyder det fra Katie Wurzelbacher.

Samuel Joseph Wurzelbacher meddelte selv for få måneder siden ud, at han havde fået en aggressiv form for kræft i bugspytkirtlen.

Han blev 49 år.

Det var tilbage i 2008, at blikkenslageren pludselig blev et kendt navn, da han gav sig til at debattere med Barack Obama i hjembyen Toledo om et skatteforslag.

Hvilket vakte stor opsigt. Og efterfølgende blev Samuel Joseph Wurzelbacher en del af modkandidaten John McCains kampagne ved præsidentvalget.

'Joe the Plumber' (th.) sammen med John McCain i forbindelse med sidstnævntes valgkampagnen i 2008.

Og eksempelvis ved en tv-debat mellem kandidaterne blev 'Joe the Plumber' nævnt et tocifret antal gange som eksempel på den almindelige amerikaner.

Blikkenslagerens liv var for altid forandret. Han blev »en mediesensation«, som NPR skriver.

Siden skrev Samuel Joseph Wurzelbacher en bog, mens han også rejste rundt i USA og deltog i debatter.

Han forsøgte sig i 2012 med en politisk karriere, da han stillede op til Kongressen for det republikanske parti, men her tabte han til en demokratisk modkandidat.