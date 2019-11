Kan arbejdsgivere tillade sig at forbyde kvindelige medarbejdere at bære briller?

Den debat raser i øjeblikket i Japan, efter en tv-station forleden bragte et indslag om, at nogle arbejdsgivere tvinger deres kvindelige medarbejdere til at bruge kontaktlinser.

Og begrundelserne hertil er mange, skriver The Independent.

Nogle firmaer i detailhandlen mener, at et par briller på en kvindelig medarbejder giver kunderne et køligt indtryk.

I restaurationsbranchen er der nogle, der mener, at et par briller ikke kan kombineres med traditionelt japansk påklædning til kvinder.

I skønhedsbranchen lyder begrundelsen for forbuddet mod briller, at kunderne simpelthen ikke kan se personalets øjenmakeup ordentligt gennem dem.

Hos flyselskaberne lyder det, at forbuddet simpelthen skyldes et sikkerhedshensyn.

Ingen af begrundelserne er dog faldet i særlig god jord hos Uma Mishra-Newbery, der er direktør for Woman's March Global:

»Politiseringen af kvinders kroppe, og hvad vi har på, er stadig et våben for patriarkatet. Det er 2019, og alligevel kæmper kvinder fortsat for at blive set for vores værdi og arbejde,« siger hun til The Independent.

Og hun er absolut ikke alene med den holdning. Også sociologiprofessor Kumiko Nemoto, der arbejder ved Kyoto University, kritiserer arbejdsgiverne.

»Begrundelserne for, at kvinder ikke må have briller på, giver ingen mening. Det handler kun om køn. Det er ret diskriminerende,« siger hun ifølge BBC og fortsætter:

»Det handler ikke om, hvordan kvinderne udfører deres arbejde. Virksomhederne går op i, at kvinderne er feminine, og det mener de ikke, kan forenes med at bære briller.«

Også på de sociale medier syder debatten, og flere kalder påklædningskravet både 'forhistorisk' og 'latterligt'.

Flere benytter sig desuden af hashtagget #Kutoo, der er den japanske pendant til MeToo-bølgen.

Hashtagget, som er et ordspil på kutsu (sko, red.) og kutsuu (smerte, red,), opstod i sommer, da en kvinde gjorde oprør mod et andet påklædningskrav:

Kravet om høje hæle.