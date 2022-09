Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En bizar sag i USA har fået debatten om racisme og politivold til at blusse op igen.

I maj blev pastor Michael Jennings anholdt i den amerikanske delstat Alabama, mens han gik og vandede planterne i sin nabos have.

Nu har pastoren lagt sag an mod de tre betjente, som smed ham i håndjern, fordi han gik rundt i sin ferierende nabos have med en vandslange.

»Jeg følte mig umenneskeliggjort. Jeg følte mig lille. Jeg følte mig hjælpeløs, og det sårede mig.«

Sådan sagde Jennings ifølge tv-stationen CNN ved det pressemøde lørdag, hvor han offentliggjorde sagsanlægget.

Den pågældende dag i maj i år gik Michael Jennings rundt i sin nabos have og vandede blomster, da en anden nabo fattede mistanke til ham og ringede til politiet.

Da politiet dukkede op, forsøgte præsten af forklare, hvem han var, men det stillede betjentene sig ikke tilfredse med.

De bad ham finde dokumentation for, at han var den, han påstod han var, men det nægtede Jennings.

Han havde nemlig ikke noget id på sig

Optagelserne fra en af betjentens kropskameraer viser, hvordan den sorte mand går rundt med vandslangen og siger, hvem han er, mens betjentene bliver ved med at gå efter ham.

Efter anholdelsen forsøgte pastorens kone også at overbevise betjentene om, at han ikke var en indbrudstyv, men bare en nabo, der var i gang med at gøre en tjeneste.

Michael Jennings blev fængslet, men blev senere løsladt mod kaution.

Lørdag forklarede han den fremmødte presse, at sagsanlægget ikke handler om at få hævn.

»Jeg er her i dag, fordi nogle skal gøres ansvarlige. Ikke for at få hævn. Jeg er her for at skabe ansvarlighed og retfærdighed.«