Mens juryen begynder sin rådslagning, skaber et debatindlæg splid mellem forsvar og anklagere i Weinstein-sag.

Et debatindlæg henvendt direkte til juryen har tirsdag amerikansk tid fået dommeren til at irettesætte filmmogulen Harvey Weinsteins forsvarer, Donna Rotunno.

Det skriver New York Times.

I løbet af weekenden bragte magasinet Newsweek et indlæg med Donna Rotunno, hvori forsvareren bad juryen om at se bort fra mediedækningen og "gøre det rigtige", når der skal fældes dom over Weinstein, som er anklaget for voldtægt og seksuelle overgreb.

Ledende anklager Joan Illuzzi kaldte tirsdag i retten indlægget for "upassende", skriver avisen.

Og dommer James M. Burke valgte at henvende sig direkte til Weinsteins forsvar.

- Forsvar, I beordres hermed til ikke at kommunikere med pressen, indtil der er en dom i sagen, sagde han ifølge New York Times.

Herefter trak juryen sig tilbage og begyndte sin rådslagning inden den afgørelse, som potentielt kan sende den tidligere filmproducent i fængsel resten af livet.

Tirsdag nåede man dog ikke frem til en afgørelse, og processen fortsætter derfor onsdag. Det skriver NBC News tirsdag lokal tid.

Et panel på fem kvinder og syv mænd brugte omkring fem timer på at drøfte anklagerne mod Weinstein.

Anklagerne lyder blandt andet, at den 67-årige filmproducent skal have voldtaget skuespillerinden Jessica Mann i 2013 samt tvunget Mimi Haley, en tidligere produktionsassistent på "Project Runway", til oralsex i 2006 i sin lejlighed.

Weinstein har nægtet sig skyldig.

Ifølge NBC News lod Weinstein til at være tydeligt frustreret, da juryen i løbet af eftermiddagen amerikansk tid bad om at få udleveret kopier af bevismaterialet.

Juryen havde også sendt en besked til dommeren om at få uddybet begreber vedrørende seksuel tvang.

Over 80 kvinder er siden 2017 stået frem og har anklaget Weinstein for forskellige former for seksuelle overgreb.

Retssagen ses som en milepæl for #MeToo-bevægelsen, hvor kvinder har anklaget magtfulde mænd i erhvervslivet samt underholdnings- og mediebranchen for seksuelle krænkelser.

/ritzau/