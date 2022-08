Lyt til artiklen

En voldsom debat buldrer afsted, efter en omtalt video af Finlands statsleder er blevet lækket. For hvor meget må en regeringsleder opføre sig som almindelige mennesker?

Og går hun – Finlands statsminister Sanna Marin – mere op i fest og farver end at lede landet?

Det er nogle af de spørgsmål, der rejser sig, efter en video med en dansende og syngende Sanna Marin er blevet lækkert. Ifølge mediet Iltalehti florerer der også beskyldninger om, at der var stoffer til festen. Noget, der fået Marin til at indvilge i at tage en narkotest.

Men på baggrund af hendes deltagelse i festen, bliver hun i Dagens Nyheter eksempelvis kaldt »pinlig«, og at hun har et »tvangsmæssigt behov for at være populær«. Omvendt bliver hun af Bild kaldt »verdens sejeste politiker«.

Sanna Marin. Foto: MATIAS HONKAMAA Vis mere Sanna Marin. Foto: MATIAS HONKAMAA

Drude Dahlerup, der professor i statskundskab og som forsker inden for køn og politik, har fulgt sagen og mener overordnet, at debatten bunder i køn og alder.

»Generelt er hun meget interessant. Hun er en af verdens yngste ledere. Men hun er også en ung kvinde og har en anden profil end de alvorstunge politikere i jakkesæt. Hun er folkelig, klæder sig moderne og fester på en moderne måde.«

»Hun har danset (i videoen, red.). Hun har ikke gjort noget ulovligt, så jeg synes, debatten er helt urimelig. Hvor mange mandlige politikere har ikke drukket sig fulde? Bare se på Boris Johnson. Han bliver jo nærmest tilgivet, når han gør det, selvom det ikke gik til sidst,« siger Drude Dahlerup og henviser til de ulovlige fester i Downing Street under corona.

Drude Dahlerup mener altså, at debatten kan skyldes landets politiske fortid.

Drude Dahlerup. Foto: Simon Skipper Vis mere Drude Dahlerup. Foto: Simon Skipper

»Det er meget usædvanligt på de kanter. Det bryder med det tunge og alvorlige i Finland, at hun er en ung, kvindelig statsminister, som ser godt ud. Der er strengere krav, og kvinder bliver ofte puttet i kasser som 'modeller' og skal snakke om tøj og hår, men her kommer en kvinde, som siger 'her er jeg, og jeg opfører og klæder mig, som jeg vil'. Det, synes jeg, er helt fint. Hun laver et moderne brud.«

»Og jeg vil gætte på, at den yngre befolkning i Finland synes, det er dejligt og forfriskende. Ligesom herhjemme, når vi elsker at se politikere slå sig løs til Folkemødet. For den ældre befolkning er det et kulturchok.«

Det er ikke første gang, Sanna Marin har kunnet se sit privatliv i pressen. I 2021 måtte hun undskylde et besøg på natklub, efter hun var nærkontakt til en covid-19-smittet.

Drude Dahlerup erkender, at det kan have pustet til debatten i dag.

Sanna Marin har før kunnet læse om sit privatliv i spalterne. Foto: LEHTIKUVA Vis mere Sanna Marin har før kunnet læse om sit privatliv i spalterne. Foto: LEHTIKUVA

»Det var selvfølgelig en fejl, men i videoen taler vi om en privat fest, og det handler ikke om hendes politik. Jeg synes, det vidner om at få en moderne stil ind i politik. Vi skal jo ikke derhen, hvor vi skal se dem som nonner.«

Selve debatten, kunne det ikke også handle om, at man er vant til at se regeringsledere i politiske sammenhæng – ikke til fester – og derfor kan det skabe debat og opmærksomhed? Uanset køn.

»Det er en god pointe, for vi plejer ikke at se billeder af politikere i muntre selskaber. Det kan virke og se voldsomt ud for nogle – måske de mere alvorstunge mennesker.«

»Men selvfølgelig har de et privatliv, og de skal have lov at feste.«

Selv har Sanna Marin også stået ved videoen – selvom hun ville ønske, den aldrig havde set offentlighedens lys.

»Jeg har danset, sunget, fejret og gjort lovlige ting.«

»Jeg har et familieliv, jeg har et arbejdsliv, og jeg har fritid, som jeg bruger sammen med mine venner. Stort set ligesom andre på min alder. Jeg kommer til at være præcis den samme person, som jeg har været indtil nu, og jeg håber, at det bliver accepteret,« udtaler Marin ifølge BBC.