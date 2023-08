Donald Trump har er i den grad et hovednavn i de amerikanske retsbøger.

Seneste skud på stammen er om USAs tidligere præsident har gjort sig skyldig i sammensværgelse og forsøg på at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020.

Føderale anklagere indgav forslaget fredag ​​aften – kun få timer efter, at Trump foreslog på Truth Social, at han ville hævne sig på enhver, der går efter ham.

»Hvis du går efter mig, kommer jeg efter dig,« lød den barske melding på det sociale medie.

Lørdag gav den amerikanske byretsdommer Tanya Chutkan Trumps juridiske team indtil kl. 17 mandag lokal tid - kl. 23 dansk tid - til at forberede sig på anklagerens beviser og påstande.

Det skriver NPR.

Ordren ville samtidig også begrænse, hvilke opdagelser Trump kunne dele offentligt om den igangværende straffesag i forbindelse med præsidentvalget i 2020.

Trumps advokater svarede med en anmodning om tre dages forlængelse, som derefter blev afvist af en dommer.

USAs tidligere præsident Donald Trump erklærede sig fredag ikke skyldig, da han blev forelagt nye anklager i forbindelse med en sag om fjernelse af klassificerede dokumenter fra Det Hvide Hus.

Det viser et retligt referat af et retsmøde, hvor anklagerne blev skærpet mod Trump i forbindelse med ekspræsidentens håndtering af klassificerede dokumenter på sin ejendom Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida.

Der er nu 40 anklagepunkter mod Trump i sagen, efter at der tidligere har været 37.

To af Trumps ansatte, Walt Nauta og Carlos De Oliveira, er også tiltalt i sagen.

Trump anklages blandt andet for at have forsøgt at slette sikkerhedsmæssige videooptagelser, for at have fremsat usande udtalelser til FBI og for at tilbageholde et dokument med hemmelige oplysninger om det nationale forsvar.

Selvom Donald Trump er blevet ramt af nye sigtelser, kan han stadig blive valgt til USAs præsident.

Det vurderer Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet.

Man kan i princippet sidde i fængsel og være præsident, siger han til Ritzau.