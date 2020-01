Tusindvis af højreorienterede ekstremister har meldt deres ankomst til hovedstaden Richmond i den amerikanske stat Virginia.

Men tre af disse nynazister må nu melde afbud til mandagens provåben-demonstration i den amerikanske sydstat.

Tidligt fredag morgen blev Brian Mark Lemley Jr og William Garfield Bilbrough og Patrik Jordan Mathews nemlig anholdt med adskillige ulovlige maskingeværer, skudsikkert body-armor og over 1.500 runder ammunition.

»Vi tror, at disse mænd var på vej til Virginia for at starte en racekrig,« lyder det fra FBI-talsmand Dave Fitz i staten Delaware, hvor de tre mænd blev arresteret.

Brændende hagekors under demonstration i Newnan, Georgia. Foto: GO NAKAMURA - Reuters

De ville starte racekrig i USA. Fra venstre er det Brian Mark Lemley (33), William Garfield Bilbrough IV (19) og Patrik Jordan Mathews (27). Foto: Reuters

De anholdte mænd er alle medlemmer af den kendte racistiske organisation The Base, der bl.a. har til formål at sikre 'den hvide races fortsatte overlevelse og dominans'.

Allerede tirsdag erklærede Virginias guvernør, Ralph Northam, undtagelsestilstand i området i og omkring Richmond.

Racistiske militia-grupper og white-power-organisationer fra hele USA har således offentliggjort, at de ville møde op – alle svært bevæbnet.

Efter den midlertidige undtagelsestilstand vil det nu indtil tirsdag være ulovligt at bære våben på offentlige steder i og omkring Richmond. Men trods dette forbud vil demonstrationen, der har til formål at forsvare amerikanernes ret til at bære våben, fortsætte som planlagt.

Virginias guvernør, Ralph Northam, har erklæret undtagelsestilstand før weekendens provåben-demonstrationer. Foto: Zach Gibson - Reuters

For to år siden blev en ung kvinde dræbt og adskillige andre såret, da nynazistiske grupper afholdt lignende demonstrationer i Charlottesville, Virginia.

Og for at undgå en lignende tragedie vil både militær og politi på mandag blive sendt ud i tusindtal i Richmond.