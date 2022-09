Lyt til artiklen

Kenya i Afrika er ramt af den værste tørke i fire årtier. Det har betydet døden for to procent af verdens mest sjældne zebra, Grevys zebra, på bare tre måneder.

Elefanterne går det også ud over. Der er 25 procent flere døde, end hvad der er normalt i denne periode.

Det går hårdt ud over de vilde dyr, som ikke kan finde føde. De bliver tvunget ud på åbent land, og det betyder flere konflikter med mennesker.

Uden at der bliver gjort noget, eller hvis den kommende regnsæson igen udebliver, så vil mange dyr stå over for en krise af dimensioner, siger dyrevelfærdsorganisationer.

Gribbene samler sig omkring et ådsel af en truet Grevys zebra i Kenya. Foto: BAZ RATNER Vis mere Gribbene samler sig omkring et ådsel af en truet Grevys zebra i Kenya. Foto: BAZ RATNER

»Det er en alvorlig trussel mod os,« siger Andrew Letura fra Grevys Zebra Trust (GZT).

Grevys zebraer, som er større end zebraerne på savannen og har smallere striber og større ører, er den mest sjældne zebra, der findes. Der er kun 3.000 tilbage i verden og de 2.500 lever i Kenya.

Tørken har dræbt omkring 40 af disse zebraer siden juni. Det svarer til antallet af døde på et helt år.

»Hvis vi mister 40 på bare tre måneder, hvad skal der så ske med den resterende flok?« siger Andrew Letura.

Her ligger ådslet af verdens mest sjældne zebraer. Foto: BAZ RATNER Vis mere Her ligger ådslet af verdens mest sjældne zebraer. Foto: BAZ RATNER

Situationen er ikke meget bedre i det sydlige Kenya.

Ifølge Benson Leyian, som er chef for Big Life Foundation, så har Amboseli Trust for Elephants konstateret, at 50 elefanter er døde eller savnede.

I Kitenden bevaringsområde i nærheden er stanken af rådnende dyrelig så stærk, at nogle turister er begyndt at bære ansigtsmasker, fortæller en ranger.