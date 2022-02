Popgruppen BTS, der har hjemme i Sydkorea, var faktisk den bedst sælgende gruppe i hele verden sidste år. Det er anden gang i træk, at den ære tilfalder BTS.

De topper listen, lavet af musikindustriens IFPI, foran så kendte mennesker som rapperen Drake og Adele. Det skriver BBC.

Det kommer efter et overvældende succesrigt år for Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V og Jungkook. De strøg til tops på den amerikanske Billboard-liste tre gange og fik en Grammy-nominering for deres single 'Butter'.

I Asien udgav BTS en japansksproget udgave af deres 'greatest hits'-album, 'BTS: The Best'. Det blev simpelthen det mest sælgende album i Japan det år.

Det betyder IFPI IFPI betyder den internationale føderation af den phonografiske industri. Det er en organisation, der repræsenterer musikkens optageindustri på verdensplan. Det er en nonprofitorganisation, der er registreret i Schweiz og oprettet i Italien i 1933.

Det var første gang i 37 år, at et udenlandsk album strøg til tops i Japan. Sidste gang det skete, var det Michael Jacksons album 'Thriller' fra 1984, som fik førstepladsen.

I deres hjemland, Sydkorea, fik cd-udgaven af 'Butter' førstepladsen på 2021s årsliste. Det var sjette gang i træk, at bandet indtog den placering.

Alt i alt har det gjort BTS til den mest sælgende popgruppe i 2021.

»At de optrådte med sange på tre forskellige sprog (koreansk, japansk og engelsk), demonstrerede en ekstraordinær unik, global appeal. Deres dynamiske og passionerede fanbase har hjulpet dem til, som den første gruppe i historien, at toppe den globale artist-hitliste to år i træk,« siger Frances Moore, der er chef for IFPI.

Jimin lytter, mens J-Hope fra det sydkoreanske popband BTS taler til FN den 20. september 2021. Foto: John Angelillo

Her kan du se top-10-listen:

1. BTS

2. Taylor Swift

3. Adele

4. Drake

5. Ed Sheeran

6. The Weeknd

7. Billie Eilish

8. Justin Bieber

9. Seventeen

10. Olivia Rodrigo