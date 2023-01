Lyt til artiklen

I England er de rystede. De er i chok.

Uforstående over for det, der lørdag fandt sted ved Sankt Aloysius-kirken i London.

Det, der skete i samme sekund, som en håndfuld hvide duer – et symbol for fred – blev sluppet fri.

For der trådte en mand ud af en bil, pegede et våben mod menneskemængden foran kirken og trykkede så på aftrækkeren.

Og i det sekund blev alt forvandlet til det modsatte af fred.

Skuddene ramte seks mennesker foran kirken. Fire kvinder og to piger.

Den ene af pigerne på syv år blev så ramt så alvorligt, at hun stadig befinder sig i kritisk tilstand.

De mange mennesker var samlet for at mindes 50-årige Fresia Calderon og 20-årige Sara Sanchez.

En mor og datter, der inden for en måned begge havde mistet livet, og som der nu blev afholdt en mindehøjtidelighed for.

En såkaldt sjælemesse.

Sara Sanchez blev diagnosticeret med leukæmi tilbage i marts 2020, og siden har familien kæmpet en indædt kamp mod kræften.

Undervejs var der både op- og nedture, men til sidst – i slutningen af november – vandt kræften, og 20-årige Sara Sanchez mistede livet.

Betjente og efterforskere var lørdag aften til stede ved en kirke i London, hvor der var blevet affyret skud efter en sjælemesse.

Ifølge familiemedlemmer var der dog en særlig grund til, at det var nu, det ske.

For 25 dage før Saras død – den 5. november 2022 – døde moren Fresia Calderon pludselig af en blodprop i lungerne.

Det var moren, der fastholdt håbet, når kræftsygdommen var allerværst, så familiemedlemmer beretter over for flere britiske medier, at Sara på en måde gav op, da hun mistede sin faste støtte.

Og det var altså de to, som i lørdags blev mindet i Sankt Aloysius-kirken i London.

Vidner har til flere britiske medier – herunder Daily Mail – beskrevet, hvordan de hvide duer var ved at blive sluppet løs, da en sort bil rullede op foran kirken.

Herefter gik der så sekunder, før skuddene lød.

»Det var kaos. Det var forfærdeligt. Ingen vidste, om det var en bombe eller skud.«

»Vi ledte efter et sted at gemme os. Vi fik sneget os hen til et hjørne, hvor vi kunne være i ti minutter. Jeg turde ikke gå før, for det var virkelig ikke sjovt,« siger et andet vidne til mediet MyLondon.

Politiet i London har endnu ikke pågrebet en gerningsmand, og der spekuleres stadig i, hvorfor der blev skudt mod begravelsesgæsterne.

Ifølge Daily Mail havde flere fra begravelsen dog talt om, at det kunne være en hævnaktion mod en mandlig deltager i begravelsen.

Dette er dog ikke bekræftet af politiet.

Politiet har dog til gengæld været ude for at tage skarp afstand fra skyderiet.

»Alle skudepisoder er uacceptable, men at adskillige personer, herunder to børn, bliver såret i et skyderi midt på en lørdag eftermiddag er chokerende,« siger Ed Wells, der er politiinspektør.