Den svenske Manchester United-stjerne Victor Lindelöf og konen Maja Nilsson Lindelöf troede, de havde fundet drømmehuset i Manchester, men da de googlede deres kommende adresse, fandt de ud af, at de på ingen måde havde lyst til at bo der alligevel. Parret havde længe været på udkig efter et hus, men deres kontaktperson advarede dem om, at der var noget, de skulle vide, før de købte boligen.

»Han sagde: Nogen er død i huset, jeg tænkte, du ville vide det. Men jeg troede, at det måske var en gammel tante, der var sovet ind. Men det føltes bare hyggeligt. Huset var så perfekt, jeg ville gerne se huset,« forklarer Maja Nilsson Lindelöf i podcasten 'Livet på tribunerne', skriver Expressen.

Det viste sig dog, at der langt fra bare var tale om en ældre kvinde, der var sovet stille ind. Forud for besøget i huset besluttede Maja Nilsson Lindelöf sig for at google adressen, og her fandt hun ud af, at der tidligere havde fundet et mord sted på adressen.

I 2008 knivdræbte advokat Christopher Lumsden sin 53-årige hustru med godt 30 knivstik, da han opdagede, at hun havde været ham utro. Siden dengang har huset stået tomt - nu altså på 10. år.

Efter parret kendte til mordsagen, besluttede de sig hurtigt for at droppe huskøbet.

»Jeg havde mareridt hele natten. Jeg var tæt på at flytte ind i et mordhus,« siger Maja Nilsson Lindelöf i podcasten ifølge Expressen.

Victor Lindelöf og konen Maja Nilsson Lindelöf blev gift kort før VM i år og har længe set efter hus i Manchester, hvor Victor Lindelöf har sin daglige gang som forsvarsspiller.

Den britiske avis Daily Mail har tilbage i 2011 beskrevet huset som et 'rædselshus' som ingen ville købe. Dengang var huset vurderet til omkring to millioner pund.

Christopher Lumsden fik ifølge Daily Mail en dom på to og et halvt år for mordet på sin kone, da han hævdede, han led af depression.