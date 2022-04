Det siger noget om situationen i Frankrig, at mange unge overvejer at stemme på en person, de virkelig ikke kan fordrage. Andre bliver væk. De unges valg kan afgøre Europas fremtid.

En gruppe unge sidder på en fortovscafé i Paris 9 ende arrondissement og nyder en fadøl i aftensolen. Da B.T.s udsendte spørger dem, om de har tænkt sig at stemme ved præsidentvalget søndag nikker alle.

»Selvfølgelig skal vi det. Ikke at det er med særlig stor begejstring. Men vi bliver nødt til at stemme for at forhindre det yderste højre i at få magten. Sådan er det desværre i Frankrig i dag,« siger Antonine, der lader forstå, at han ikke har meget til overs for præsident Emmanuel Macron, men altså stemmer på ham alligevel.

De seks personer omkring bordet er alle omkring 30 år gamle, og de tilhører præcis den målgruppe, der menes at skulle afgøre valget. Flere af dem har stemt på den venstreorienterede Jean-Luc Melenchon, der fik 22 procent af stemmerne ved første runde, men i den afgørende duel er der ikke nogen venstrefløjskandidat at stemme på.

»Det er jo pest eller kolera. Jeg kan simpelthen ikke holde Macron ud. Jeg skal kaste op, når jeg ser hans billede. Jeg kan ikke fordrage ham, og at jeg kan blive nødt til at stemme på ham, er næsten mere, end jeg kan bære,« siger Jean Dumonteil.

Hun er folkeskolelærer, og hun siger, at Macron er løbet fra alle sine løfter de sidste fem år.

»Det er ikke blevet bedre i skolerne tværtimod, og det er det samme, ligegyldigt, hvor man kigger hen. Han er en rædselsfuld person, som fører en politik, der kun gavner de rige,« siger Jean Dumonteil til B.T. i Paris.

Jeg spørger hende, hvorfor hun så ikke bare stemmer på Marine Le Pen, og hun siger, at det slet ikke kan komme på tale.

Mange andre unge ser ud til at have det på samme måde. Der har været sat kraftigt ind på at sikre sig de venstreorienterede stemmer fra begge præsidentkandidater, og ifølge meningsmålingerne har Macron vundet den kamp. Hvis det er tilfældet, så får han fem år mere ved magten. Macron har i de seneste meningsmålinger udbygget sin føring.

Men ikke alle unge B.T. taler med, vil stemme Macron. En gruppe unge af anden etnisk herkomst, som siger, at deres forældre kommer fra Algeriet, og at de er født i Frankrig, har ikke tænkt sig at stemme.

»Hvorfor skulle vi det, der er ingen af kandidaterne, der bekymrer sig om os alligevel. Jeg ved, man siger, at Marine Le Pen er racist og det, er hun sikkert også, Men Macron er en hykler og elitens mand. Han forstår ikke den verden, vi lever i som er hård og fra hånden til munden,« siger Mohammed, der arbejder som cykelbud,

Denne holdning er farlig for præsident Macron. Hans frygt er, at de unge bliver væk fra valgstederne. Sker det, menes det at være i Marine Le Pens favør.

Hun spås at have tyve procent chance for en choksejr, der vil ryste Europa og truer EU-samarbejdet. Tyve procent lyder ikke af meget, men der er millioner, der ikke har bestemt sig endnu, og der forventes også at være et stort mørketal, fordi mange stadig ikke vil sige offentligt, at de stemmer Le Pen.

Donald Trump blev interessant nok givet 20 procent chance før sin valgsejr i 2016. B.T. møder flere, der vil stemme på Marine Le Pen. Men de vil ikke have deres billede taget. Lorraine er også skolelærer. Hun er meget vred på Macron.

»han har forspildt en gylden mulighed for at samle Frankrig. Han er arrogant og kun interesseret i erhvervslivet. Jeg elsker ikke Le Pen, men der mås ske noget nyt i Frankrig nu,« siger hun til B.T.

Valgstederne åbner klokken 8 og lukker kl. 19, men holdes åbne til klokken 20 i de store byer. Umiddelbart derefter forventes første exitpoll. Det endelige resultat forventes i løbet af natten.