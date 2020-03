I USA er det også de helt unge, der ender på intensivafdelingen med coronavirus.

Når man ser helt nye billeder fra strandene i Florida, skulle man måske tro, at USA's unge er immune overfor den potentielt livsfarlige COVID19-virus.

Men det er de ikke. Mange unge amerikanere forstår bare ikke alvoren i epidemien, der har kostet knap 10.000 menneskeliv på verdensplan.

Ifølge en helt ny rapport udarbejdet af det amerikanske sundhedsvæsen CDC 'Centers for Disease Control', er hele tyve procent af alle hospitalsindlagte amerikanske COVID19-patienter imellem 20 og 45 år. Og hele 38 procent af alle indlagte er imellem 20 og 54 år - ikke kun bedstefar og bedstemor.

CLEARWATER, FL - MARCH 18: People gather on Clearwater Beach during spring break despite world health officials' warnings to avoid large groups on March 18, 2020 in Clearwater, Florida.

12 procent af samtlige corona-patienter på USA's intensivafdelinger er ligeledes imellem 20 og 44 år. Og Dr. Deborah Birx, der fra Det Hvide Hus leder præsident Donald Trumps corona-hold, advarer de uforsigtige unge amerikanere.

»Vi ser ser unge patienter, der nærmest er chokerede over, hvor alvorlige deres symptomer er. Og det er vigtigt, at alle tager sygdommen alvorligt,« sagde Birx til en pressekonferrence torsdag.

Ligesom i resten af verden er det selvfølgelig de ældste coronapatienter, der er i størst fare. Således var en tredjedel af alle amerikanske coronadøde i den nye CDC-undersøgelse over 85 år gamle. Tyve procent af dødsfaldene ramte gruppen fra 65 til 84 år.

Og også denne del af statistikken bør ifølge Dr. Deborah Birx få de helt unge til at tænke sig om.

Tomme hylder i Katz's Deli i New York City.

»Unge kroppe kommer sig lettere over sygdommen. Men når livsvigtigt udstyr som respiratorer optages af unge og stærke patienter, så kan det betyde, at ældre og svagere patienter, der bliver indlagt senere, ikke når at få adgang til denne livsvigtige behandling.«

Mange amerikanske politikere og medier har opfordret USA's unge til at tage sygdommen mere alvorligt. Og unge stjerner som Kim Kardashian og Carli B har via deres adgang til de sociale medier gjort millioner af følgere klogere.

'High School Musical'-stjernen Vanessa Hudgens opnåede det stik modsatte, da hun i en rablende enetale fortalte sine 38 millioner følgere: »Ja, selvfølgelig vil mange dø. Men der er ligesom, uundgåeligt, ikk'«

Den 31-årige skuespiller har siden undskyldt for sin egen 'uvidenhed'.