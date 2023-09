Til at begynde med troede de, at den ældre passager blot sad og sov.

Men da hun ikke vågnede, efter flyet var landet, blev de bekymrede.

Efterfølgende stod det klart, at den 73-årige kvinde var afgået ved døden. Det skriver Insider og Dagbladet.

Kvinden var torsdag steget om bord på et British Airways-fly fra London med retning mod franske Nice.

Flyets afrejse havde været forsinket, og de andre passagerer tænkte derfor, at kvinden hvilede sig og blundede.

Men da hun ikke rørte på sig eller vågnede, da de begyndte at pakke deres bagage sammen, efter flyet var landet, alarmerede de kabinepersonalet, skriver det franske medie The Connexion ifølge Insider.

Man forsøgte efterfølgende at yde førstehjælp, men kvinden blev senere erklæret død.

En talsmand for British Airways bekræfter over for Insider, at en passager afgik ved døden under en flyvning fra London til Nice.

»Vores tanker er hos passagerens familie i denne svære tid,« lyder det.

Det formodes, at kvinden muligvis kan have fået et hjerteanfald under flyvningen, men det er ikke slået fast på nuværende tidspunkt.

Kvindens nationalitet er ikke oplyst.