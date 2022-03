Da overskifterne i tirsdags meddelte, at lederne for tre lande Polen, Tjekkiet og Slovenien var om bord på et tog til Kyiv for at tale med den ukrainske præsident, kom det som en overraskelse for selv medlemmerne af de tres nærmeste familier.

Turen var blevet til i største hemmelighed. En hemmelighed, som kun meget få kendte til. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det var en rejse til en hovedstad under belejring. Ukraines militær var i kamp med russiske styrker kun nogle få kilometer uden for Kyiv.

Rejsen var da også risikabel, men den var nødvendig for at understrege vigtigheden af at få stoppet galskaben.

Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyy giver hånd til den slovenske premierminister Denys Shmygal, den tjekkiske premierminister Petr Fiala, den polske premierministre Mateusz Morawiecki og vice prmierministern for Polen Jaroslaw Kaczynski i Kyiv, Ukraine den 15. marts 2022. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Vis mere Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyy giver hånd til den slovenske premierminister Denys Shmygal, den tjekkiske premierminister Petr Fiala, den polske premierministre Mateusz Morawiecki og vice prmierministern for Polen Jaroslaw Kaczynski i Kyiv, Ukraine den 15. marts 2022. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Nogle få medlemmer af det europæiske fællesskab blev informeret under et EU-topmøde i Versailles i fredags, hvor stats- og regeringschefer blandt andet diskuterede, hvordan EU’s suverænitet kan styrkes, afhængigheden af Rusland kan reduceres.

Men der var kun en håndfuld lande involveret i selve rejsen.

De tre statsledere, som deltog, er stærkt mistænksomme over for Moskvas holdning til de lande, der var under sovjetisk indflydelse indtil 1991.

Flere end tre millioner mennesker er flygtet fra Ukraine, siden det russiske angreb begyndte 24. februar. Næsten to millioner af dem til nabolandet Polen.

Da han blev spurgt til faren ved turen, sagde Tjekkiets premierminister, Petr Fiala, efter hjemkomsten, at han mente, at turen var risikoen værd.

»Der er situationer, hvor du bliver nødt til at tage en beslutning alene. Og det var en beslutning, jeg tog,« sagde den 57-årige Fiala.

»Jeg var jo ikke alene. Jeg havde kolleger, de to andre premierministre. Og jeg havde også folk fra sikkerhedstjenesten, som var villige til at tage med på rejsen.«

Tjekkiets premierminister fortalte sin kone om planerne, men bad hende om ikke at fortælle parrets tre børn noget om turen.

»Det fandt de først ud af, da det blev offentlig kendt.«

Med på turen til Kyiv var den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, den slovenske premierminister, Janez Jansa, samt lederen af Polens regeringsparti, Jaroslaw Kaczynski.

De rejste ind i Ukraine tidligt tirsdag morgen. Det er ikke klart, om Rusland kendte til besøget.

»Det ville være rart at have nogen at diskutere det med, men Rusland er ikke længere til at tale med,« sagde Polens viceudenrigsminister, Pawel Jablonski.

En deltager i missionen, som ikke vil have sit navn nævnt, siger, at rejsen tog omkring ti timer. Natten var ved at falde på, da de nåede Kyiv.

Delegationen blev taget med gennem de øde gader til præsidentpaladset, hvor de måtte vente i fire timer på at møde præsident Volodymyr Zelenskyj. Mobiltelefoner var ikke tilladt under den del af besøget, som varede 2,5 timer

Iført almindeligt tøj gav de tre ledere fra NATO og EU-landene en pressekonference på stedet. De gav udtryk for støtte til Ukraines forsøg på at blive medlem af EU,

Symbolet på rejsen er ikke gået Zelenskyjs næse forbi. Idet han indrømmer, at mange ambassadører allerede har forladt Kyiv, så sagde han, at de besøgende ledere 'ikke var bange for noget'.