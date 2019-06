De blev verdensberømte, da de 12 unge mennesker og deres leder blev reddet ud af den oversvømmede grotte i Thailand for godt et år siden. Og deres berømmelse er ikke stilnet af.

Det samme gælder stedet, hvor de blev reddet. Tham Luang-grotten er blevet en turistattraktion, selv om det endnu ikke er muligt at komme ind i grotten i det nordlige Thailand.

1,3 millioner turister har fundet vej til det, der tidligere kun var et sted, de lokale kendte til.

»Det er utroligt, hvad der skete her. Jeg fulgte det hele fra Australien,« fortalte den 60-årige turist John McGowan til nyhedsbureauet AFP.

Der sælges billeder af turisterne selv i nærheden af Tham Luang grotten. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Der sælges billeder af turisterne selv i nærheden af Tham Luang grotten. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Han tog billeder næsten 100 meter fra indgangen til grotten og var en smule skuffet over, at man ikke kan få adgang til grotten endnu.

For bare et par dollars kan turisterne få indrammede billeder fra stedet, de kan få fodboldspillernes portræt på en plakat, og de kan tage en T-shirt med Saman Gunan - det eneste dødsoffer under de tre ugers kamp for overlevelse - med hjem som souvenir.

De unge mennesker og deres fodboldtræner blev hurtigt fanget af vandmasserne, da de begav sig ind i grotten den 23. juni 2018. Vandet steg hastigt, og det udviklede sig til 18 dages venten.

Redningen var spektakulær. Tre dage tog det, inden de alle var reddet ud i live. Båret ud bedøvet af de dykkere, som satte livet på spil.

Hertil og ikke længere. Der er stadig spærret for adgang til selve Tham Luang grotten. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Hertil og ikke længere. Der er stadig spærret for adgang til selve Tham Luang grotten. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Grotten, som tidligere blev besøgt af omkring 5.000 mennesker om året, tiltrækker nu 1,3 millioner gæster - både thaier og udlændinge.

Distriktet Mae Sai, hvor grotten ligger, var langt fra turisternes mål for bare et år siden. Nu er det helt anderledes.

Regeringen har store planer for området nær Tham Luang-grotten.

Der er afsat 50 millioner bath (godt 10,5 mio. kroner) til at opføre bl.a. et indkøbscenter, restauranter, hoteller og adskillige campingpladser i området.

En statshue af Saman Gunan, den thailandske dykker, der mistede livet i kampen for at befri fodbolddrengene, er rejst uden for Tham Luang grotten. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere En statshue af Saman Gunan, den thailandske dykker, der mistede livet i kampen for at befri fodbolddrengene, er rejst uden for Tham Luang grotten. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

De mange lotteri-sælgere, der håber på, at heldet, det hører til stedet, vil smitte af på de besøgende, har oplevet en sand opblomstring. Fra et par dusin sælgere er der nu op imod 250.

Den 60-årige Kraingkrai Kamsuwan flyttede sit salgsted til Tham Luang en uge efter børnenes redning.

Nu sælger han 4.000 lotterisedler om måneden til en pris på godt 17 kroner pr. stk.

Han føler sig sikker på at det vil stige, når ført der bliver åbnet for adgang til grotten.